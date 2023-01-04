19:59 04.01.2023 (обновлено: 20:32 04.01.2023)
Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC
Макрон сообщил Зеленскому, что Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC", — заявили в администрации французского лидера.
AMX-10RC — французский тяжелый бронеавтомобиль, также часто классифицируемый как колесный танк.
Как отмечали ранее в Министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Кроме того, Киев получил 18 артиллерийских установок Caesar. Макрон также заявлял о совместной с Данией работе над поставкой Украине еще шести таких машин.
В свою очередь, французские СМИ передавали, что Украине передали переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж предоставил обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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