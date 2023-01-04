https://ria.ru/20230104/bronemashiny-1843082410.html

Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC

Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC - РИА Новости, 04.01.2023

Франция поставит Украине бронемашины AMX-10RC

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T19:59

2023-01-04T19:59

2023-01-04T20:32

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.AMX-10RC — французский тяжелый бронеавтомобиль, также часто классифицируемый как колесный танк.Как отмечали ранее в Министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Кроме того, Киев получил 18 артиллерийских установок Caesar. Макрон также заявлял о совместной с Данией работе над поставкой Украине еще шести таких машин. В свою очередь, французские СМИ передавали, что Украине передали переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж предоставил обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221225/pomosch-1841239673.html

франция

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский