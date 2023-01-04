https://ria.ru/20230104/bibliya-1843009522.html

Названы самые популярные духовные книги 2022 года

Названы самые популярные духовные книги 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023

Названы самые популярные духовные книги 2022 года

Самыми популярными книгами в жанре духовной литературы по количеству скачанных экземпляров за 2022 год стали Библия, роман "Идиот" Федора Достоевского и "Две... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:51

2023-01-04T08:51

2023-01-04T08:51

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Самыми популярными книгами в жанре духовной литературы по количеству скачанных экземпляров за 2022 год стали Библия, роман "Идиот" Федора Достоевского и "Две жизни" Конкордии Антаровой, следует из рейтинга крупнейшего российского книжного сервиса "ЛитРес", составленного специально для РИА Новости. "Первое место в топ-10 книг в жанре "Религия и духовная литература" за период с декабря 2021 по декабрь 2022 заняла "Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета". Роман Федора Достоевского "Идиот" (электронная и аудиокнига) расположился на втором месте. На третьем месте - четырехтомный мистический роман Конкордии Антаровой "Две жизни" (электронная и аудиокнига)", - следует из рейтинга. Роман "Две жизни", написанный Антаровой (1886-1959) в годы Великой Отечественной войны, был впервые издан спустя 35 лет после ее смерти. Главный герой книги - студент Левушка, от имени которого ведется повествование. Путешествуя по миру, он проходит обучение у Великих Учителей, которые раскрывают ему тайны человеческой психологии и причины многих страданий на Земле. В десятку самых популярных произведений также вошли роман "Лавр" Евгения Водолазкина, "Священный Коран. Хронологический порядок" авторов Курбана Даравского и Курбана Файзуллова, аудиокниги Садхгуру "Карма. Как стать творцом своей судьбы" и Йонге Мингьюра Ринпоче "Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему", а также две аудиоверсии Евангелия. Ранее в книжном сервисе РИА Новости сообщили, что с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года аудиокниги Достоевского скачивали почти в 2,5 раза чаще (+130%), чем за аналогичный период годом ранее. А в марте рейтинг духовной литературы "ЛитРес" возглавила книга американского психолога Криса Прентисса "Счастье по дзен. Искусство любить то, что есть, и создавать то, что хочется", а самым читаемым автором стал Далай-лама XIV Тензин Гьяцо.

https://ria.ru/20230102/fantasty-1842225550.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, общество, книги