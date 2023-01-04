https://ria.ru/20230104/bayden-1843075895.html
Байден назвал трудности с выбором спикера в палату представителей позором
Байден назвал трудности с выбором спикера в палату представителей позором - РИА Новости, 04.01.2023
Байден назвал трудности с выбором спикера в палату представителей позором
Президент США Джо Байден считает позором невозможность Республиканской партии выбрать спикера в палату представителей американского конгресса. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T19:00
2023-01-04T19:00
2023-01-04T19:01
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает позором невозможность Республиканской партии выбрать спикера в палату представителей американского конгресса. "Это не моя проблема. Позорно", - цитирует Байдена журналист президентского пула. Глава Белого дома также отметил, что "остальной мир наблюдает" за происходящем в конгрессе. Во вторник республиканцу Кевину Маккарти по итогам трех голосований подряд так и не удалось избраться на пост спикера палаты представителей. Маккарти не смог получить необходимые 218 голосов в свою поддержку, несмотря на то, что у его Республиканской партии в палате большинство - 222 человека. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. По сообщению New York Times, большинство из 20 законодателей, который голосовали против кандидатуры Маккарти, были поддержаны экс-президентом США Дональдом Трампом на прошедших в ноябре выборах и не признавали результаты президентской гонки 2020 года, где победил Байден. Газета отмечает, 19 из них являются членами "ультраконсервативного собрания" из "крайне правых" республиканцев в палате собрания Freedom House. В среду Трамп призвал своих однопартийцев поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера, а также "закрыть сделку" и "принять победу". До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html
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в мире, кевин маккарти, сша, джо байден, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Конгресс США
19:00 04.01.2023 (обновлено: 19:01 04.01.2023)
Байден назвал трудности с выбором спикера в палату представителей позором
Байден назвал раскол республиканцев при выборе спикера в палату представителей США позором
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает позором невозможность Республиканской партии выбрать спикера в палату представителей американского конгресса.
"Это не моя проблема. Позорно", - цитирует Байдена журналист президентского пула.
Глава Белого дома также отметил, что "остальной мир наблюдает" за происходящем в конгрессе.
Во вторник республиканцу Кевину Маккарти
по итогам трех голосований подряд так и не удалось избраться на пост спикера палаты представителей. Маккарти не смог получить необходимые 218 голосов в свою поддержку, несмотря на то, что у его Республиканской партии в палате большинство - 222 человека.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.
По сообщению New York Times, большинство из 20 законодателей, который голосовали против кандидатуры Маккарти, были поддержаны экс-президентом США Дональдом Трампом
на прошедших в ноябре выборах и не признавали результаты президентской гонки 2020 года, где победил Байден. Газета отмечает, 19 из них являются членами "ультраконсервативного собрания" из "крайне правых" республиканцев в палате собрания Freedom House
.
В среду Трамп призвал своих однопартийцев поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера, а также "закрыть сделку" и "принять победу".
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.