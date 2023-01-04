17:53 04.01.2023 (обновлено: 18:32 04.01.2023)
В Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили
В Грузии и других странах мира прошли акции в поддержку экс-президента Саакашвили
© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 янв — РИА Новости. Акции в поддержку находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили прошли в нескольких городах Грузии и в зарубежных странах, передает телекомпания "Мтавари архи".
Участники акций требовали разрешить Саакашвили продолжить лечение в заграничной клинике. Бывший президент проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки.
"Акции под лозунгом SaveMisha прошли у генконсульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах, Тель-Авиве, Киеве, Кишиневе. Сторонники также провели акции в городах Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Чорвиле и Уреки", — отмечает телекомпания.
По ее данным, акция-перформанс в эти минуты проходит в столице Грузии на мосту Мира.
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Организаторами части акций являются члены оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", а международные акции организовал юрист и правозащитник Марк Фейгин*.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России.
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