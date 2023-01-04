https://ria.ru/20230104/aktsii-1843070803.html

В Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили

В Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 04.01.2023

В Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили

Акции в поддержку находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили прошли в нескольких городах Грузии и в зарубежных странах,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T17:53

2023-01-04T17:53

2023-01-04T18:32

в мире

михаил саакашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 янв — РИА Новости. Акции в поддержку находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили прошли в нескольких городах Грузии и в зарубежных странах, передает телекомпания "Мтавари архи". Участники акций требовали разрешить Саакашвили продолжить лечение в заграничной клинике. Бывший президент проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки. "Акции под лозунгом SaveMisha прошли у генконсульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах, Тель-Авиве, Киеве, Кишиневе. Сторонники также провели акции в городах Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Чорвиле и Уреки", — отмечает телекомпания. По ее данным, акция-перформанс в эти минуты проходит в столице Грузии на мосту Мира. Организаторами части акций являются члены оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", а международные акции организовал юрист и правозащитник Марк Фейгин*. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России.

https://ria.ru/20221222/saakashvili-1840501800.html

https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841509967.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил саакашвили, грузия, нью-йорк (город), вашингтон (штат)