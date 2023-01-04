https://ria.ru/20230104/aktivisty-1843079742.html
В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ
В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ - РИА Новости, 04.01.2023
В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ
Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались в среду разбить отбойными... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T19:31
2023-01-04T19:31
2023-01-04T19:53
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БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались в среду разбить отбойными молотками дорогу в Берлине перед зданием Минтранспорта ФРГ, сообщили журналистам активисты.В рамках протестной акции активисты прикрепили к автомобилю баннер с надписью "2022 год — это только начало". Как пояснили участники движения, отбойным молотком они символически разбивали "дорогу в разрушенное будущее". Полицейские успели предотвратить повреждение дороги. Как уточнила полиция Берлина в своем официальном канале в Twitter, дорогу в центре столицы перекрыли три человека, у них были отбойный молоток и генератор. "Наши коллеги <...> предотвратили повреждение проезжей части и изъяли предметы", — уточняется в сообщении правоохранителей.Одновременно с протестом перед зданием министерства сторонники движения заблокировали в среду две другие улицы Берлина, отмечается в релизе "Последнего поколения".
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
19:31 04.01.2023 (обновлено: 19:53 04.01.2023)
В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ
В Берлине активисты попытались разбить молотками дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ
БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости.
Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались в среду разбить отбойными молотками дорогу в Берлине перед зданием Минтранспорта ФРГ, сообщили журналистам активисты
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"Сторонники "Последнего поколения" сегодня утром перекрыли дорогу перед зданием Федерального министерства транспорта ограждениями и лентой, а затем попытались разбить ее отбойными молотками. Они остановили поток транспорта, а вместе с ним и опасную для жизни повседневную рутину. Ведь дорога в климатический ад была заасфальтирована Фолькером Виссингом (министр транспорта Германии. — Прим. ред.), — говорится в релизе организации.
В рамках протестной акции активисты прикрепили к автомобилю баннер с надписью "2022 год — это только начало".
Как пояснили участники движения, отбойным молотком они символически разбивали "дорогу в разрушенное будущее".
Полицейские успели предотвратить повреждение дороги. Как уточнила полиция Берлина в своем официальном канале в Twitter, дорогу в центре столицы перекрыли три человека, у них были отбойный молоток и генератор. "Наши коллеги <...> предотвратили повреждение проезжей части и изъяли предметы", — уточняется в сообщении правоохранителей.
Одновременно с протестом перед зданием министерства сторонники движения заблокировали в среду две другие улицы Берлина, отмечается в релизе "Последнего поколения".