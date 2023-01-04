https://ria.ru/20230104/aktivisty-1843079742.html

В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ

В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ - РИА Новости, 04.01.2023

В Берлине активисты пытались разбить дорогу перед зданием Минтранспорта ФРГ

Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались в среду разбить отбойными... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T19:31

2023-01-04T19:31

2023-01-04T19:53

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БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались в среду разбить отбойными молотками дорогу в Берлине перед зданием Минтранспорта ФРГ, сообщили журналистам активисты.В рамках протестной акции активисты прикрепили к автомобилю баннер с надписью "2022 год — это только начало". Как пояснили участники движения, отбойным молотком они символически разбивали "дорогу в разрушенное будущее". Полицейские успели предотвратить повреждение дороги. Как уточнила полиция Берлина в своем официальном канале в Twitter, дорогу в центре столицы перекрыли три человека, у них были отбойный молоток и генератор. "Наши коллеги <...> предотвратили повреждение проезжей части и изъяли предметы", — уточняется в сообщении правоохранителей.Одновременно с протестом перед зданием министерства сторонники движения заблокировали в среду две другие улицы Берлина, отмечается в релизе "Последнего поколения".

https://ria.ru/20230102/ekoaktivisty-1842838236.html

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в мире, берлин (город), германия