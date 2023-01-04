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В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины - РИА Новости, 04.01.2023
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В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины
В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины - РИА Новости, 04.01.2023
В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины
Восстановление украинского аграрного сектора до показателей начала 2022 года займет от двух до трех лет, заявил в среду первый заместитель министра аграрной... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:37
2023-01-04T15:37
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Восстановление украинского аграрного сектора до показателей начала 2022 года займет от двух до трех лет, заявил в среду первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Среди трудностей, с которыми столкнется агросектор Украины, Высоцкий обозначил необходимость разминирования полей перед посевной, а также перебои с электроэнергией на производствах, которые "во многих случаях весьма критичны". Также, по словам замминистра, одной из стратегий решения проблемы с энергообеспечением производства является обеспечение его генераторами, что, однако, повлияет на себестоимость производства. "Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне порядка 3-5%", - сообщил Высоцкий. Ранее в министерстве аграрной политики Украины сообщали, что ущерб аграрного сектора страны от военных действий достиг 40 миллиардов долларов.
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украина, в мире, экономика
Украина, В мире, Экономика
15:37 04.01.2023
 
В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины

Минагрополитики Украины: восстановление агросектора страны займет от двух до трех лет

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Восстановление украинского аграрного сектора до показателей начала 2022 года займет от двух до трех лет, заявил в среду первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
"Если сложить все факторы воедино, то, к сожалению, полноценное восстановление нашего агросектора займет ориентировочно 2-3 года, в зависимости от типа производства. Это если говорить о показателях довоенного времени", - заявил Высоцкий в эфире украинского телеканала ICTV.
Среди трудностей, с которыми столкнется агросектор Украины, Высоцкий обозначил необходимость разминирования полей перед посевной, а также перебои с электроэнергией на производствах, которые "во многих случаях весьма критичны".
Также, по словам замминистра, одной из стратегий решения проблемы с энергообеспечением производства является обеспечение его генераторами, что, однако, повлияет на себестоимость производства. "Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне порядка 3-5%", - сообщил Высоцкий.
Ранее в министерстве аграрной политики Украины сообщали, что ущерб аграрного сектора страны от военных действий достиг 40 миллиардов долларов.
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