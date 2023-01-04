https://ria.ru/20230104/agrosektor-1843057589.html

В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины

В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины - РИА Новости, 04.01.2023

В Киеве оценили сроки восстановления аграрного сектора Украины

Восстановление украинского аграрного сектора до показателей начала 2022 года займет от двух до трех лет, заявил в среду первый заместитель министра аграрной... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:37

2023-01-04T15:37

2023-01-04T15:37

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экономика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Восстановление украинского аграрного сектора до показателей начала 2022 года займет от двух до трех лет, заявил в среду первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Среди трудностей, с которыми столкнется агросектор Украины, Высоцкий обозначил необходимость разминирования полей перед посевной, а также перебои с электроэнергией на производствах, которые "во многих случаях весьма критичны". Также, по словам замминистра, одной из стратегий решения проблемы с энергообеспечением производства является обеспечение его генераторами, что, однако, повлияет на себестоимость производства. "Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне порядка 3-5%", - сообщил Высоцкий. Ранее в министерстве аграрной политики Украины сообщали, что ущерб аграрного сектора страны от военных действий достиг 40 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821490776.html

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