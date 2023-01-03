https://ria.ru/20230103/zelenskiy-1842891831.html

Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе

Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе - РИА Новости, 03.01.2023

Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе

Владимир Зеленский причастен к незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T03:40

2023-01-03T03:40

2023-01-03T11:14

владимир зеленский

волноваха

волновахский район

краматорск

верховная рада украины

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МАРИУПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский причастен к незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца, рассказал РИА Новости бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля."Как получилось, что там (в Волновахе. — Прим. ред.) не проходили выборы: значит, вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации, собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы, давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации", — сообщил собеседник агентства.Военно-гражданские администрации назначаются указом президента, в феврале 2021 года на должность главы был переназначен Иван Лубинец — брат ставшего в 2022-м уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на тот момент просто депутата Рады. Их отца Валерия Лубинца назначили главой Хлебодаровской громады — базовой территориальной единицы в рамках местного самоуправления. Хлебодаровская была самым большим образованием в Волновахском районе. "Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях", — добавил Тесля.В июле 2020 года Верховная рада Украины запретила проводить местные выборы на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. При этом на контролируемой Киевом части Донбасса были отменены выборы в областные советы. В МИД России тогда заявили, что решение украинского парламента можно трактовать как фактический выход Киева из Минских соглашений.

https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842675782.html

волноваха

волновахский район

краматорск

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владимир зеленский, волноваха, волновахский район, краматорск, верховная рада украины