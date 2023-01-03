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Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе - РИА Новости, 03.01.2023
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Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе
Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе - РИА Новости, 03.01.2023
Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе
Владимир Зеленский причастен к незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T03:40
2023-01-03T11:14
владимир зеленский
волноваха
волновахский район
краматорск
верховная рада украины
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МАРИУПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский причастен к незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца, рассказал РИА Новости бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля."Как получилось, что там (в Волновахе. — Прим. ред.) не проходили выборы: значит, вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации, собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы, давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации", — сообщил собеседник агентства.Военно-гражданские администрации назначаются указом президента, в феврале 2021 года на должность главы был переназначен Иван Лубинец — брат ставшего в 2022-м уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на тот момент просто депутата Рады. Их отца Валерия Лубинца назначили главой Хлебодаровской громады — базовой территориальной единицы в рамках местного самоуправления. Хлебодаровская была самым большим образованием в Волновахском районе. "Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях", — добавил Тесля.В июле 2020 года Верховная рада Украины запретила проводить местные выборы на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. При этом на контролируемой Киевом части Донбасса были отменены выборы в областные советы. В МИД России тогда заявили, что решение украинского парламента можно трактовать как фактический выход Киева из Минских соглашений.
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волноваха
волновахский район
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владимир зеленский, волноваха, волновахский район, краматорск, верховная рада украины
Владимир Зеленский, Волноваха, Волновахский район, Краматорск, Верховная Рада Украины
03:40 03.01.2023 (обновлено: 11:14 03.01.2023)
 
Экс-чиновник рассказал, как Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе

Экс-чиновник Тесля: Зеленский причастен к незаконной отмене местных выборов в Волновахе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский причастен к незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца, рассказал РИА Новости бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля.
"Как получилось, что там (в Волновахе. — Прим. ред.) не проходили выборы: значит, вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации, собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы, давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации", — сообщил собеседник агентства.
Военно-гражданские администрации назначаются указом президента, в феврале 2021 года на должность главы был переназначен Иван Лубинец — брат ставшего в 2022-м уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на тот момент просто депутата Рады. Их отца Валерия Лубинца назначили главой Хлебодаровской громады — базовой территориальной единицы в рамках местного самоуправления. Хлебодаровская была самым большим образованием в Волновахском районе.
"Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях", — добавил Тесля.
В июле 2020 года Верховная рада Украины запретила проводить местные выборы на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. При этом на контролируемой Киевом части Донбасса были отменены выборы в областные советы. В МИД России тогда заявили, что решение украинского парламента можно трактовать как фактический выход Киева из Минских соглашений.
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