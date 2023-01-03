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Врач посоветовал лепить снеговика, чтобы укрепить мышцы - РИА Новости, 03.01.2023
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Врач посоветовал лепить снеговика, чтобы укрепить мышцы
Врач посоветовал лепить снеговика, чтобы укрепить мышцы - РИА Новости, 03.01.2023
Врач посоветовал лепить снеговика, чтобы укрепить мышцы
На лепку одного снеговика можно потратить около 300 калорий, а вдобавок - потренировать мышцы спины и рук, прогулки по городу и посещение выставок и музеев тоже РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:24
2023-01-03T09:07
андрей тяжельников
москва
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На лепку одного снеговика можно потратить около 300 калорий, а вдобавок - потренировать мышцы спины и рук, прогулки по городу и посещение выставок и музеев тоже энергозатратны, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Долгая и снежная зима имеет свои традиции. Лепка снеговика – одна из них. Эти забавы даже запечатлены на многих полотнах известных художников разных времен. Они повсеместно появляются во всех дворах и на детских площадках, как только выпадает достаточно снега. Снеговик или снежную бабу можно даже назвать символом русской зимы. Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в теплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий", - рассказал Тяжельников. По его словам, также можно выбрать и другие активности, чтобы полезно провести время с семьей, например, очень полезен бег и просто прогулки на лыжах, они благотворно влияют на весь организм. Даже просто пешие прогулки по лесу или парку, по красиво украшенному городу принесут пользу здоровью. Врач отметил, что катание на санках тоже помогает потратить калории, ведь нужно, скатившись, снова тащить санки на горку. Это полезные кардионагрузки. "Однако выбирать для таких развлечений нужно безопасные места без большого скопления людей и не оставлять без присмотра детей. Статистика свидетельствует о высокой травматичности, особенно при катании на ватрушках. Больше пользы и меньше рисков дадут катание на лыжах или подвижные игры", - добавил собеседник агентства.
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андрей тяжельников, москва, общество, здоровье - общество
Андрей Тяжельников, Москва, Общество, Здоровье - Общество
08:24 03.01.2023 (обновлено: 09:07 03.01.2023)
 
Врач посоветовал лепить снеговика, чтобы укрепить мышцы

Врач Тяжельников посоветовал лепить снеговика, чтобы сбросить лишние килограммы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСнеговик
Снеговик - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Снеговик. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На лепку одного снеговика можно потратить около 300 калорий, а вдобавок - потренировать мышцы спины и рук, прогулки по городу и посещение выставок и музеев тоже энергозатратны, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Долгая и снежная зима имеет свои традиции. Лепка снеговика – одна из них. Эти забавы даже запечатлены на многих полотнах известных художников разных времен. Они повсеместно появляются во всех дворах и на детских площадках, как только выпадает достаточно снега. Снеговик или снежную бабу можно даже назвать символом русской зимы. Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в теплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий", - рассказал Тяжельников.
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По его словам, также можно выбрать и другие активности, чтобы полезно провести время с семьей, например, очень полезен бег и просто прогулки на лыжах, они благотворно влияют на весь организм. Даже просто пешие прогулки по лесу или парку, по красиво украшенному городу принесут пользу здоровью.
"Для любителей коньков в Москве много обустроенных катков, где можно не только потренировать мышцы, но и получить много позитивных эмоций от атмосферы. Любители более азартных видов спорта могут выбрать хоккей. Кстати, посещение выставок и музеев тоже энергозатратны. Получая удовольствие от рассматривания картин и экспонатов, вы можете набрать тысячи шагов. Большая польза всех зимних активностей – это не только тренировка мышц и потраченные калории, но выработка гормона радости – серотонина, который очень благотворно влияет на здоровье", - добавил Тяжельников.
Врач отметил, что катание на санках тоже помогает потратить калории, ведь нужно, скатившись, снова тащить санки на горку. Это полезные кардионагрузки.
"Однако выбирать для таких развлечений нужно безопасные места без большого скопления людей и не оставлять без присмотра детей. Статистика свидетельствует о высокой травматичности, особенно при катании на ватрушках. Больше пользы и меньше рисков дадут катание на лыжах или подвижные игры", - добавил собеседник агентства.
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Андрей ТяжельниковМоскваОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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