https://ria.ru/20230103/velikobritaniya-1842890815.html

СМИ назвали страну G7, которая столкнется с наиболее сильной рецессией

СМИ назвали страну G7, которая столкнется с наиболее сильной рецессией - РИА Новости, 03.01.2023

СМИ назвали страну G7, которая столкнется с наиболее сильной рецессией

Великобритания в 2023 году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению другими странами G7, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:40

2023-01-03T02:40

2023-01-03T05:10

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Великобритания в 2023 году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению другими странами G7, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экономистов.Инфляционный шок, вызванный пандемией и российской спецоперацией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах, считают эксперты. По их мнению, это вынудит Банк Англии сохранить высокие процентные ставки, а правительство страны - "проводить более жесткую фискальную политику". "В следующем году Великобритания столкнется с одной из самых тяжелых рецессий и самым слабым восстановлением в G7, поскольку домохозяйства заплатят высокую цену за политические просчеты правительства", - говорится в сообщении. Согласно оценке экономистов, ВВП Британии, который уже начал снижаться, продолжит падать в 2023 году. По данным компании Consensus Economics, он сократится на 1%, в это же время ВВП США увеличится на 0,25%. "Рецессия 2023 года будет ощущаться гораздо хуже, чем экономические последствия пандемии", - цитирует издание одного из экспертов. Другие собеседники газеты добавили, что 2023 год для потребителей будет "тяжелым, мрачным, суровым, несчастным и ужасным".Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 3 до 3,5%. Регулятор также сообщил о начале рецессии в экономике, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября 2022 составила 10,7%.

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

https://ria.ru/20221010/ekonomika-1822895149.html

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великобритания, украина, сша, g7