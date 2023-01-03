02:40 03.01.2023 (обновлено: 05:10 03.01.2023)
СМИ назвали страну G7, которая столкнется с наиболее сильной рецессией
Financial Times: Великобританию в 2023 году ждет наиболее сильная рецессия среди стран G7
© AP Photo / Matt DunhamЧеловек идет под зонтом в цвете флага Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Человек идет под зонтом в цвете флага Великобритании в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Великобритания в 2023 году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению другими странами G7, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экономистов.
Инфляционный шок, вызванный пандемией и российской спецоперацией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах, считают эксперты. По их мнению, это вынудит Банк Англии сохранить высокие процентные ставки, а правительство страны - "проводить более жесткую фискальную политику".
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"В следующем году Великобритания столкнется с одной из самых тяжелых рецессий и самым слабым восстановлением в G7, поскольку домохозяйства заплатят высокую цену за политические просчеты правительства", - говорится в сообщении.
Согласно оценке экономистов, ВВП Британии, который уже начал снижаться, продолжит падать в 2023 году. По данным компании Consensus Economics, он сократится на 1%, в это же время ВВП США увеличится на 0,25%.
"Рецессия 2023 года будет ощущаться гораздо хуже, чем экономические последствия пандемии", - цитирует издание одного из экспертов. Другие собеседники газеты добавили, что 2023 год для потребителей будет "тяжелым, мрачным, суровым, несчастным и ужасным".
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 3 до 3,5%. Регулятор также сообщил о начале рецессии в экономике, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября 2022 составила 10,7%.
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