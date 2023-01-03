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Немецкий журналист получил ранение на Украине - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842887494.html
Немецкий журналист получил ранение на Украине
Немецкий журналист получил ранение на Украине - РИА Новости, 03.01.2023
Немецкий журналист получил ранение на Украине
Журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель был ранен на Украине осколком, сообщил шеф-редактор Йоханнес Бойе. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T01:05
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель был ранен на Украине осколком, сообщил шеф-редактор Йоханнес Бойе.Он отметил, что сейчас журналист в безопасности, "насколько это возможно", и что ранение не слишком серьезное. "Однако это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, чтобы говорить правду", - добавил Бойе. Сам Штритцель в Twitter написал, что он сейчас в порядке. "Я в порядке, только порез на лбу, скорее всего, осколком стекла", - написал корреспондент Bild. Он уточнил, что ужинал, когда произошел взрыв. При этом в сообщениях не уточняется, кто стрелял и где произошел инцидент.
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украина, bild
Специальная военная операция на Украине, Украина, Bild
01:05 03.01.2023 (обновлено: 01:37 03.01.2023)
 
Немецкий журналист получил ранение на Украине

Журналист немецкой газеты Bild Штритцель получил легкое ранение осколком на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкКаска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель был ранен на Украине осколком, сообщил шеф-редактор Йоханнес Бойе.
"Репортер Bild Бьёрн Штритцель был ранен осколком", - сообщил Бойе в Twitter.
Он отметил, что сейчас журналист в безопасности, "насколько это возможно", и что ранение не слишком серьезное. "Однако это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, чтобы говорить правду", - добавил Бойе.
Сам Штритцель в Twitter написал, что он сейчас в порядке. "Я в порядке, только порез на лбу, скорее всего, осколком стекла", - написал корреспондент Bild. Он уточнил, что ужинал, когда произошел взрыв.
При этом в сообщениях не уточняется, кто стрелял и где произошел инцидент.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаBild
 
 
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