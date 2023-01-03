https://ria.ru/20230103/ukraina-1842887494.html
Немецкий журналист получил ранение на Украине
Немецкий журналист получил ранение на Украине - РИА Новости, 03.01.2023
Немецкий журналист получил ранение на Украине
Журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель был ранен на Украине осколком, сообщил шеф-редактор Йоханнес Бойе. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T01:05
2023-01-03T01:05
2023-01-03T01:37
специальная военная операция на украине
украина
bild
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель был ранен на Украине осколком, сообщил шеф-редактор Йоханнес Бойе.Он отметил, что сейчас журналист в безопасности, "насколько это возможно", и что ранение не слишком серьезное. "Однако это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, чтобы говорить правду", - добавил Бойе. Сам Штритцель в Twitter написал, что он сейчас в порядке. "Я в порядке, только порез на лбу, скорее всего, осколком стекла", - написал корреспондент Bild. Он уточнил, что ужинал, когда произошел взрыв. При этом в сообщениях не уточняется, кто стрелял и где произошел инцидент.
https://ria.ru/20220408/raneniya-1782423447.html
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РИА Новости
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украина, bild
Специальная военная операция на Украине, Украина, Bild
01:05 03.01.2023 (обновлено: 01:37 03.01.2023)
Немецкий журналист получил ранение на Украине
Журналист немецкой газеты Bild Штритцель получил легкое ранение осколком на Украине
БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Журналист немецкой газеты Bild Бьёрн Штритцель был ранен на Украине осколком, сообщил шеф-редактор Йоханнес Бойе.
"Репортер Bild Бьёрн Штритцель был ранен осколком", - сообщил Бойе в Twitter.
Он отметил, что сейчас журналист в безопасности, "насколько это возможно", и что ранение не слишком серьезное. "Однако это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, чтобы говорить правду", - добавил Бойе.
Сам Штритцель в Twitter написал, что он сейчас в порядке. "Я в порядке, только порез на лбу, скорее всего, осколком стекла", - написал корреспондент Bild. Он уточнил, что ужинал, когда произошел взрыв.
При этом в сообщениях не уточняется, кто стрелял и где произошел инцидент.