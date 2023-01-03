https://ria.ru/20230103/turtsiya-1842939791.html

Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции

Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции - РИА Новости, 03.01.2023

Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встретится с представителями сирийской оппозиции во вторник. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:17

2023-01-03T14:17

2023-01-03T14:47

в мире

турция

мевлют чавушоглу

башар асад

михаил богданов

анкара (провинция)

москва

россия

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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встретится с представителями сирийской оппозиции во вторник."Между сирийской оппозицией и Турцией существовал контакт. Были проведены встречи с сирийской оппозицией, как в министерстве иностранных дел, так и в других соответствующих учреждениях. Во второй половине дня 3 января я также встречусь с представителями оппозиции", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.Он напомнил, что переговоры оппозиции и официального Дамаска велись в Астане и Женеве. "Но до сих пор они не достигли никаких результатов. В этом смысле речь идет о взаимном соглашении в рамках текущего политического процесса под руководством ООН", - сказал Чавушоглу.По его словам, Анкара ожидает в предстоящем процессе обмен мнениями с оппозицией до начала политических переговоров с Дамаском.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане по урегулированию ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом переговорного процесса по сирийскому урегулированию.

https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842939384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, мевлют чавушоглу, башар асад, михаил богданов, анкара (провинция), москва, россия