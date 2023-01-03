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Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции - РИА Новости, 03.01.2023
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Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции
Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции - РИА Новости, 03.01.2023
Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встретится с представителями сирийской оппозиции во вторник. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:17
2023-01-03T14:47
в мире
турция
мевлют чавушоглу
башар асад
михаил богданов
анкара (провинция)
москва
россия
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встретится с представителями сирийской оппозиции во вторник."Между сирийской оппозицией и Турцией существовал контакт. Были проведены встречи с сирийской оппозицией, как в министерстве иностранных дел, так и в других соответствующих учреждениях. Во второй половине дня 3 января я также встречусь с представителями оппозиции", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.Он напомнил, что переговоры оппозиции и официального Дамаска велись в Астане и Женеве. "Но до сих пор они не достигли никаких результатов. В этом смысле речь идет о взаимном соглашении в рамках текущего политического процесса под руководством ООН", - сказал Чавушоглу.По его словам, Анкара ожидает в предстоящем процессе обмен мнениями с оппозицией до начала политических переговоров с Дамаском.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане по урегулированию ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом переговорного процесса по сирийскому урегулированию.
https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842939384.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, башар асад, михаил богданов, анкара (провинция), москва, россия
В мире, Турция, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад, Михаил Богданов, Анкара (провинция), Москва, Россия
14:17 03.01.2023 (обновлено: 14:47 03.01.2023)
 
Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции

Глава МИД Турции Чавушоглу встретится с представителями сирийской оппозиции во вторник

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встретится с представителями сирийской оппозиции во вторник.
"Между сирийской оппозицией и Турцией существовал контакт. Были проведены встречи с сирийской оппозицией, как в министерстве иностранных дел, так и в других соответствующих учреждениях. Во второй половине дня 3 января я также встречусь с представителями оппозиции", - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:14
Чавушоглу оценил возможность встречи Эрдогана и Асада
Он напомнил, что переговоры оппозиции и официального Дамаска велись в Астане и Женеве. "Но до сих пор они не достигли никаких результатов. В этом смысле речь идет о взаимном соглашении в рамках текущего политического процесса под руководством ООН", - сказал Чавушоглу.
По его словам, Анкара ожидает в предстоящем процессе обмен мнениями с оппозицией до начала политических переговоров с Дамаском.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане по урегулированию ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом переговорного процесса по сирийскому урегулированию.
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:11
Глава МИД Турции рассказал о контактах с Дамаском по теме беженцев
 
В миреТурцияМевлют ЧавушоглуБашар АсадМихаил БогдановАнкара (провинция)МоскваРоссия
 
 
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