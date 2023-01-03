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Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.01.2023
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Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.01.2023
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года, отметил, что прошедший год РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:15
2023-01-03T08:25
михаил мишустин
сердар бердымухамедов
туркмения
россия
политика
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АШХАБАД, 3 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года, отметил, что прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркмении, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркменистана, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства", - говорится в послании. По словам Мишустина, "углубляется сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, расширяются прямые контакты между регионами, деловыми и общественными кругами". Российский премьер подчеркнул, что РФ и Туркмения последовательно укрепляют отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, и выразил удовлетворение положительной динамикой сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.Он пожелал "Сердару Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и благополучия, а народу Туркменистана – мира и процветания".
https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html
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михаил мишустин, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, политика
Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Россия, Политика
08:15 03.01.2023 (обновлено: 08:25 03.01.2023)
 
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении

Премьер Мишустин отметил поступательное развитие отношений России и Туркмении в 2022 году

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 3 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года, отметил, что прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркмении, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркменистана, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства", - говорится в послании.
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По словам Мишустина, "углубляется сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, расширяются прямые контакты между регионами, деловыми и общественными кругами".
"Убеждён, что в новом году совместными усилиями мы продолжим укреплять многоплановое взаимодействие между Россией и Туркменистаном, создавать благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов и инициатив", - подчеркнул российский премьер-министр.
Российский премьер подчеркнул, что РФ и Туркмения последовательно укрепляют отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, и выразил удовлетворение положительной динамикой сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
"Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в промышленности, энергетике и транспортной инфраструктуре. Рассчитываю, что наступающий год будет успешным и позволит вывести практическое взаимодействие на новый, более высокий уровень", - подчеркнул глава правительства РФ.
Он пожелал "Сердару Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и благополучия, а народу Туркменистана – мира и процветания".
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Михаил МишустинСердар БердымухамедовТуркменияРоссияПолитика
 
 
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