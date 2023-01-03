https://ria.ru/20230103/turkmeniya-1842898556.html

Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении

Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении - РИА Новости, 03.01.2023

Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года, отметил, что прошедший год РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:15

2023-01-03T08:15

2023-01-03T08:25

михаил мишустин

сердар бердымухамедов

туркмения

россия

политика

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АШХАБАД, 3 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года, отметил, что прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркмении, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркменистана, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства", - говорится в послании. По словам Мишустина, "углубляется сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, расширяются прямые контакты между регионами, деловыми и общественными кругами". Российский премьер подчеркнул, что РФ и Туркмения последовательно укрепляют отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, и выразил удовлетворение положительной динамикой сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.Он пожелал "Сердару Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и благополучия, а народу Туркменистана – мира и процветания".

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html

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Дарья Буймова

михаил мишустин, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, политика