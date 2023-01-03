https://ria.ru/20230103/trevoga-1842956492.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.01.2023
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:45
2023-01-03T16:45
2023-01-03T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
николаевская область
полтавская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в 15.17 (16.17 мск). Ранее во вторник тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Николаевская область, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу в регионе