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Биография Владимира Стеклова

Биография Владимира Стеклова - РИА Новости, 03.01.2023

Биография Владимира Стеклова

Актер театра и кино, народный артист России Владимир Александрович Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде (Казахстан). Его детские и юношеские годы... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T00:41

2023-01-03T00:41

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справки

владимир стеклов

караганда

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Актер театра и кино, народный артист России Владимир Александрович Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде (Казахстан). Его детские и юношеские годы прошли в Астрахани.В 1970 году окончил Астраханское театральное училище (ныне Астраханский колледж культуры и искусств) по специальности "актер драматического театра и кино", служил в Советской армии (в музыкальном взводе Государственного научно-испытательного Краснознаменного института ВВС им. В.П. Чкалова в Ахтубинске, ныне – Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны имени В.П. Чкалова).Отслужив, Стеклов вернулся к своей профессии. С 1972 года работал в Кинешемском драматическом театре им. А.Н. Островского в Ивановской области.В 1977-1981 годах работал актером Камчатского драматического театра в Петропавловске-Камчатском (ныне Камчатский театр драмы и комедии).В 1981 году его театр оказался на гастролях в Москве со спектаклем "Идиот". Стеклов исполнял роль князя Мышкина. Игра Владимира Стеклова произвела впечатление на зрителей и руководителя Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (ныне – Электротеатр Станиславский) Александра Товстоногова, который пригласил его в свою труппу. Так началась московская биография актера.На сцене театра им. К. С. Станиславского Владимир Стеклов выступал с 1981 по 1989 год. Одна из известных его работ – роль Шарикова в спектакле по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце".В 1989-1997 годах работал в Театре имени Ленинского Комсомола (ныне – театр "Ленком Марка Захарова"). Из сыгранных им ролей зрителям запомнился Тевье-молочник в спектакле "Поминальная молитва".В конце 1990-х годов был занят в спектаклях в нескольких театрах – "Школа современной пьесы", театр имени Моссовета, театр Антона Чехова, "Сатирикон".С 2000 года играл в театре "Русская антреприза Михаила Козакова", работал художественным руководителем театра "Художественная школа". С 2016 года – художественный руководитель Московского современного художественного театра. В текущем репертуаре занят в спектаклях "Анна Каренина" (Алексей Каренин), "Семейка Фани" (Соломон). В кино Владимир Стеклов дебютировал в трагической мелодраме Натальи Величко "Ураган приходит неожиданно" (1983). В психологическом детективе Инны Туманян "Соучастники" (1983) он сыграл Цыплакова, а в приключенческом фильме Владимира Грамматикова "Вера. Надежда. Любовь" (1984) – главную роль бывалого солдата Сорокина.Из фильмов конца 1980‑х годов зрителям запомнились его роли Лопатова в эксцентрической драме Вадима Абдрашитова "Плюмбум, или Опасная игра" (1986), следователя в популярном телесериале Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!" (1987), Сени Орлова в детективе Вениамина Дормана "Разорванный круг" (1987), Бертуччио в приключенческом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Узник замка Иф" (1988).К концу 1980-х годов Владимир Стеклов вошел в десятку самых востребованных советских актеров; окончательно закрепила его успех главная роль в социально‑психологической мелодраме Николай Скуйбина "Бомж. Без определенного места жительства" (1988).Наиболее значительные роли актера 1990-х годов – наркомвоенмор в "Повести непогашенной луны" Евгения Цымбала (1990), Жутовский в фильме "Увидеть Париж и умереть" Александра Прошкина (1992), художник в популярном телесериале "Петербургские тайны" (1994-1995).Во время съемок в картине Юрия Кары "Приз – полет в космос" по повести Чингиза Айтматова "Тавро Кассандры" в конце 1990-х годов Владимир Стеклов успешно прошел годичное обучение по программе "космонавт-исследователь" в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, но из‑за недостаточного финансирования проекта в космос не полетел.Среди ролей Стеклова 2000-х годов – Тарелкин и Копылов в сериале "Полонез Кречинского" (2007), снятом по трилогии Сухово‑Кобылина "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина". Молодым зрителям актер запомнился в роли прапорщика Кантемирова в популярном сериале "Кадетство" (2006-2007). Среди последних работ – фильмы и сериалы "Свет и тень маяка" (2014-2016), "Точки опоры" (2015), "Бывшие" (2016-2021), "Куба" (2016), "Отцы" (2017), "Годунов" (2018), "Обитель" (2020), "Грозный" (2020), "Одна" (2021), "Нулевой пациент" (2022) и др. Народный артист России (2001). Владимир Стеклов женат.Одна из его дочерей – Агриппина Стеклова, актриса театра "Сатирикон". Внук – Данил Стеклов, актер МХТ имени А.П. Чехова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

караганда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир стеклов, караганда