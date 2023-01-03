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Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках - РИА Новости, 03.01.2023
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https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842960870.html
Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках
Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках - РИА Новости, 03.01.2023
Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках
Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода рассказали, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы "Вагнер", передает корреспондент... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:18
2023-01-03T19:28
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
курск
белгород
безопасность
белгородская область
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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 3 янв - РИА Новости. Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода рассказали, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. "Это самый лучший Новый год! Я серьезно", - ответил один из бойцов на вопрос навестившего добровольцев основателя группы Евгения Пригожина, как они встретили праздник. Пригожин ответил им, что гордится мужчинами, променявшими "диван" на тренировки, и подарил им специальные тактические топорики, незаменимые в окопах. "Думаю, от этого толка больше будет, чем проводить каникулы дома на диване. Здесь очень хорошие инструкторы, все подробно объясняют. С товарищами познакомился, и я горжусь, что нахожусь рядом с ними", - сказал 52-летний бизнесмен из Курска, записавшийся в тероборону. В армии он не служил, но увлекался занятиями стрельбой. "С детства была к этому тяга, я рад, что есть возможность проявить себя. И детям не обидно будет отвечать, когда они спросят, где я был в тяжелое для страны время", - пояснил он. По его словам, руководство Курской и Белгородской областей договорилось с тренировочным центром "Вагнера" о подготовке первых добровольцев теробороны. "Надо готовиться в любой момент защитить и регион, и родину", - сказал доброволец.
https://ria.ru/20230103/podgotovka-1842902354.html
https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html
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60
353
60
Добровольцы из Курска и Белгорода о тренировках в лагере группы "Вагнер"
Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода рассказали, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы «Вагнер», а не за праздничным столом
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евгений пригожин, курск, белгород, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Курск, Белгород, Безопасность, Белгородская область
17:18 03.01.2023 (обновлено: 19:28 03.01.2023)
 
Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках

Добровольцы из Курска и Белгорода проводят праздники в лагере группы "Вагнер"

Читать ria.ru в
МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 3 янв - РИА Новости. Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода рассказали, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости.
"Это самый лучший Новый год! Я серьезно", - ответил один из бойцов на вопрос навестившего добровольцев основателя группы Евгения Пригожина, как они встретили праздник. Пригожин ответил им, что гордится мужчинами, променявшими "диван" на тренировки, и подарил им специальные тактические топорики, незаменимые в окопах.
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"Думаю, от этого толка больше будет, чем проводить каникулы дома на диване. Здесь очень хорошие инструкторы, все подробно объясняют. С товарищами познакомился, и я горжусь, что нахожусь рядом с ними", - сказал 52-летний бизнесмен из Курска, записавшийся в тероборону. В армии он не служил, но увлекался занятиями стрельбой.
"С детства была к этому тяга, я рад, что есть возможность проявить себя. И детям не обидно будет отвечать, когда они спросят, где я был в тяжелое для страны время", - пояснил он.
По его словам, руководство Курской и Белгородской областей договорилось с тренировочным центром "Вагнера" о подготовке первых добровольцев теробороны.
"Надо готовиться в любой момент защитить и регион, и родину", - сказал доброволец.
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