https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944273.html

Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области

Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023

Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области

В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:53

2023-01-03T14:53

2023-01-03T15:03

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230103/poteri-1842943005.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, херсонская область