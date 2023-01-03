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Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области
В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:53
2023-01-03T15:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Херсонская область
14:53 03.01.2023 (обновлено: 15:03 03.01.2023)
 
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области

Минобороны: в Запорожской области уничтожено четыре склада боеприпасов и имущества ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
В Минобороны оценили потери противника на Краснолиманском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреХерсонская область
 
 
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