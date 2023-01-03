https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944273.html
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области
В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:53
2023-01-03T14:53
2023-01-03T15:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:53 03.01.2023 (обновлено: 15:03 03.01.2023)
Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ в Запорожской области
Минобороны: в Запорожской области уничтожено четыре склада боеприпасов и имущества ВСУ