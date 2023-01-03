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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.01.2023
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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.01.2023
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области
В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники украинских войск, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:53
2023-01-03T15:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники украинских войск, заявили во вторник в Минобороны РФ.В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
14:53 03.01.2023 (обновлено: 15:20 03.01.2023)
 
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области

Минобороны: российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники украинских войск, заявили во вторник в Минобороны РФ.
В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.
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