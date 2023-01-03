https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944181.html

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.01.2023

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Херсонской области

В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники украинских войск, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:53

2023-01-03T14:53

2023-01-03T15:20

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники украинских войск, заявили во вторник в Минобороны РФ.В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944434.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность