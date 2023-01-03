14:51 03.01.2023 (обновлено: 14:56 03.01.2023)
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки
Минобороны: российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР на окраинах Мариуполя
Самоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР на окраинах Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в результате удара в Дружковке в ДНР две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в Дружковке были уничтожены более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.
Отмечается, что всего Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 72 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
Кроме того в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.