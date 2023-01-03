https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944048.html

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки - РИА Новости, 03.01.2023

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки

Российские ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в результате удара в Дружковке в ДНР две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:51

2023-01-03T14:51

2023-01-03T14:56

специальная военная операция на украине

дружковка

россия

донецкая народная республика

украинский демократический альянс за реформы (удар)

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в результате удара в Дружковке в ДНР две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили во вторник в Минобороны РФ."В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также в Дружковке были уничтожены более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.Отмечается, что всего Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 72 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.Кроме того в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944434.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дружковка

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дружковка, россия, донецкая народная республика, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность