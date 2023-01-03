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Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки - РИА Новости, 03.01.2023
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https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944048.html
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки - РИА Новости, 03.01.2023
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки
Российские ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в результате удара в Дружковке в ДНР две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:51
2023-01-03T14:56
специальная военная операция на украине
дружковка
россия
донецкая народная республика
украинский демократический альянс за реформы (удар)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в результате удара в Дружковке в ДНР две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили во вторник в Минобороны РФ."В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также в Дружковке были уничтожены более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.Отмечается, что всего Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 72 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.Кроме того в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944434.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дружковка
россия
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дружковка, россия, донецкая народная республика, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дружковка, Россия, Донецкая Народная Республика, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Безопасность
14:51 03.01.2023 (обновлено: 14:56 03.01.2023)
 
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки

Минобороны: российские военные уничтожили две установки HIMARS в районе Дружковки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР на окраинах Мариуполя
Самоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР на окраинах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Самоходные артиллерийские установки армии НМ ДНР на окраинах Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия совместно с авиацией уничтожили в результате удара в Дружковке в ДНР две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и четыре боевые машины чешских РСЗО Vampire, два склада вооружения и два хранилища топлива украинских военных в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Также в Дружковке были уничтожены более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, до 120 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.
Отмечается, что всего Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 72 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
Кроме того в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное в Запорожской области уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества. В районе Тягинки в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Безопасность
 
 
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