Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке
Саратовский губернатор Бусаргин выразил соболезнования родным погибших в Макеевке
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Донецкой народной республики.
В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня (РСЗО) погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал, что в Макеевке среди погибших и раненых есть жители региона. Ранее ряд СМИ написали, что среди погибших якобы есть мобилизованные из Саратовской области. Однако начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко опровергла эту информацию, заявив РИА Новости, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было.
"Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона - Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким. В такие тяжелые моменты мы выступаем единым фронтом. Каждый военный на передовой - защитник нашей страны и народа. Наш общий герой, независимо от того, от куда он родом и был призван. Его гибель - наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.