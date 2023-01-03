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Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/soboleznovanie-1842979978.html
Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке
Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке - РИА Новости, 03.01.2023
Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Донецкой народной республики. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T20:16
2023-01-03T20:16
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
дмитрий азаров
макеевка
саратовская область
самарская область
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Донецкой народной республики. В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня (РСЗО) погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал, что в Макеевке среди погибших и раненых есть жители региона. Ранее ряд СМИ написали, что среди погибших якобы есть мобилизованные из Саратовской области. Однако начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко опровергла эту информацию, заявив РИА Новости, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было. "Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона - Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким. В такие тяжелые моменты мы выступаем единым фронтом. Каждый военный на передовой - защитник нашей страны и народа. Наш общий герой, независимо от того, от куда он родом и был призван. Его гибель - наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230103/traur-1842931148.html
макеевка
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роман бусаргин, дмитрий азаров, макеевка, саратовская область, самарская область
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Дмитрий Азаров, Макеевка, Саратовская область, Самарская область
20:16 03.01.2023
 
Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

Саратовский губернатор Бусаргин выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Донецкой народной республики.
В Макеевке (ДНР) в результате удара войск Украины реактивной системой залпового огня (РСЗО) погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал, что в Макеевке среди погибших и раненых есть жители региона. Ранее ряд СМИ написали, что среди погибших якобы есть мобилизованные из Саратовской области. Однако начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко опровергла эту информацию, заявив РИА Новости, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было.
"Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона - Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким. В такие тяжелые моменты мы выступаем единым фронтом. Каждый военный на передовой - защитник нашей страны и народа. Наш общий герой, независимо от того, от куда он родом и был призван. Его гибель - наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Траурный митинг в Самарской области в память о погибших в Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 13:06Специальная военная операция на Украине
Жители Самарской области почтили память погибших в Макеевке
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман БусаргинДмитрий АзаровМакеевкаСаратовская областьСамарская область
 
 
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