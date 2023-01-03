Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/rossotrudnichestvo-1842900955.html
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году - РИА Новости, 03.01.2023
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году
"Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:55
2023-01-03T08:55
белоруссия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798346300_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_ff22787bcfa46c21633e90149bc8df05.jpg
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. "Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в Белоруссии, советник посольства РФ Юрий Макушин. "В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь. Планируем активно работать не только в Минске, но и в Минской области и других регионах", - отметил дипломат. В планах на этот год - содействовать реализации как больших проектов по линии центрального аппарата "Россотрудничества" - таких как программы обмена "Новое поколение", "Здравствуй, Россия!", волонтерский проект "Миссия: добро" и многие другие, в том числе регионального уровня. "Мы видим интерес партнеров к расширению взаимодействия, видим реальные направления, где можем помочь – и организационно, и информационно, и финансово, чтобы реализовать действительно хорошие проекты на пользу нашим странам", - обратил внимание Макушин. Руководитель подчеркнул, что у представительства "Россотрудничества" в Белоруссии выстроены хорошие партнерские связи с профсоюзными организациями, республиканским волонтерским центром, учреждениями культуры, библиотеками. "Мы сами, как правило, не выдумываем какие-то собственные идеи. Идей много у наших белорусских партнеров – им надо просто чуть-чуть помочь в реализации", - пояснил дипломат. В качестве примера Макушин назвал конкурс волонтерских проектов социальной направленности, проводившийся вместе с минским филиалом Российского государственного социального университета (РГСУ). "В числе проектов, которые привлекли внимание жюри – в Гродно на базе одной из средних школ ребята делают книги для слабовидящих и слепых детей, делают буквально вручную. Жюри с нашим участием приняло решение оказать им финансовую поддержку. И, что не менее важно, мы смогли найти им опытных партнеров с точки зрения организации такой деятельности", - рассказал руководитель представительства.
https://ria.ru/20221129/rossiya-1835105504.html
https://ria.ru/20221026/rossotrudnichestvo-1826854828.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798346300_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e8962dedc61036d8d78dc500e11615ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Белоруссия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
08:55 03.01.2023
 
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году

Дипломат Макушин: Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в 2023 году

CC BY-SA 4.0 / Fczarnowski / Hrodna (Grodno), located on the Neman River / Cropped imageГродно, Белоруссия
Гродно, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Fczarnowski / Hrodna (Grodno), located on the Neman River / Cropped image
Гродно, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. "Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в Белоруссии, советник посольства РФ Юрий Макушин.
"В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь. Планируем активно работать не только в Минске, но и в Минской области и других регионах", - отметил дипломат.
В планах на этот год - содействовать реализации как больших проектов по линии центрального аппарата "Россотрудничества" - таких как программы обмена "Новое поколение", "Здравствуй, Россия!", волонтерский проект "Миссия: добро" и многие другие, в том числе регионального уровня.
"Мы видим интерес партнеров к расширению взаимодействия, видим реальные направления, где можем помочь – и организационно, и информационно, и финансово, чтобы реализовать действительно хорошие проекты на пользу нашим странам", - обратил внимание Макушин.
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 18:32
Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом
Руководитель подчеркнул, что у представительства "Россотрудничества" в Белоруссии выстроены хорошие партнерские связи с профсоюзными организациями, республиканским волонтерским центром, учреждениями культуры, библиотеками. "Мы сами, как правило, не выдумываем какие-то собственные идеи. Идей много у наших белорусских партнеров – им надо просто чуть-чуть помочь в реализации", - пояснил дипломат.
В качестве примера Макушин назвал конкурс волонтерских проектов социальной направленности, проводившийся вместе с минским филиалом Российского государственного социального университета (РГСУ). "В числе проектов, которые привлекли внимание жюри – в Гродно на базе одной из средних школ ребята делают книги для слабовидящих и слепых детей, делают буквально вручную. Жюри с нашим участием приняло решение оказать им финансовую поддержку. И, что не менее важно, мы смогли найти им опытных партнеров с точки зрения организации такой деятельности", - рассказал руководитель представительства.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября 2022, 11:33
Примаков опроверг сообщения о планируемом закрытии Россотрудничества
 
БелоруссияРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала