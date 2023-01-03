https://ria.ru/20230103/rossotrudnichestvo-1842900955.html
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году - РИА Новости, 03.01.2023
Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году
"Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T08:55
2023-01-03T08:55
2023-01-03T08:55
белоруссия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. "Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в Белоруссии, советник посольства РФ Юрий Макушин. "В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь. Планируем активно работать не только в Минске, но и в Минской области и других регионах", - отметил дипломат. В планах на этот год - содействовать реализации как больших проектов по линии центрального аппарата "Россотрудничества" - таких как программы обмена "Новое поколение", "Здравствуй, Россия!", волонтерский проект "Миссия: добро" и многие другие, в том числе регионального уровня. "Мы видим интерес партнеров к расширению взаимодействия, видим реальные направления, где можем помочь – и организационно, и информационно, и финансово, чтобы реализовать действительно хорошие проекты на пользу нашим странам", - обратил внимание Макушин. Руководитель подчеркнул, что у представительства "Россотрудничества" в Белоруссии выстроены хорошие партнерские связи с профсоюзными организациями, республиканским волонтерским центром, учреждениями культуры, библиотеками. "Мы сами, как правило, не выдумываем какие-то собственные идеи. Идей много у наших белорусских партнеров – им надо просто чуть-чуть помочь в реализации", - пояснил дипломат. В качестве примера Макушин назвал конкурс волонтерских проектов социальной направленности, проводившийся вместе с минским филиалом Российского государственного социального университета (РГСУ). "В числе проектов, которые привлекли внимание жюри – в Гродно на базе одной из средних школ ребята делают книги для слабовидящих и слепых детей, делают буквально вручную. Жюри с нашим участием приняло решение оказать им финансовую поддержку. И, что не менее важно, мы смогли найти им опытных партнеров с точки зрения организации такой деятельности", - рассказал руководитель представительства.
https://ria.ru/20221129/rossiya-1835105504.html
https://ria.ru/20221026/rossotrudnichestvo-1826854828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Белоруссия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. "Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в Белоруссии, советник посольства РФ Юрий Макушин.
"В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь. Планируем активно работать не только в Минске
, но и в Минской области
и других регионах", - отметил дипломат.
В планах на этот год - содействовать реализации как больших проектов по линии центрального аппарата "Россотрудничества" - таких как программы обмена "Новое поколение", "Здравствуй, Россия!", волонтерский проект "Миссия: добро" и многие другие, в том числе регионального уровня.
"Мы видим интерес партнеров к расширению взаимодействия, видим реальные направления, где можем помочь – и организационно, и информационно, и финансово, чтобы реализовать действительно хорошие проекты на пользу нашим странам", - обратил внимание Макушин.
Руководитель подчеркнул, что у представительства "Россотрудничества" в Белоруссии выстроены хорошие партнерские связи с профсоюзными организациями, республиканским волонтерским центром, учреждениями культуры, библиотеками. "Мы сами, как правило, не выдумываем какие-то собственные идеи. Идей много у наших белорусских партнеров – им надо просто чуть-чуть помочь в реализации", - пояснил дипломат.
В качестве примера Макушин назвал конкурс волонтерских проектов социальной направленности, проводившийся вместе с минским филиалом Российского государственного социального университета (РГСУ). "В числе проектов, которые привлекли внимание жюри – в Гродно
на базе одной из средних школ ребята делают книги для слабовидящих и слепых детей, делают буквально вручную. Жюри с нашим участием приняло решение оказать им финансовую поддержку. И, что не менее важно, мы смогли найти им опытных партнеров с точки зрения организации такой деятельности", - рассказал руководитель представительства.