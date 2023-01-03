https://ria.ru/20230103/rossotrudnichestvo-1842900955.html

Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году

Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году - РИА Новости, 03.01.2023

Россотрудничество усилит активность в регионах Белоруссии в новом году

"Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:55

2023-01-03T08:55

2023-01-03T08:55

белоруссия

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. "Россотрудничество" активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил в интервью РИА Новости руководитель представительства "Россотрудничества" в Белоруссии, советник посольства РФ Юрий Макушин. "В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь. Планируем активно работать не только в Минске, но и в Минской области и других регионах", - отметил дипломат. В планах на этот год - содействовать реализации как больших проектов по линии центрального аппарата "Россотрудничества" - таких как программы обмена "Новое поколение", "Здравствуй, Россия!", волонтерский проект "Миссия: добро" и многие другие, в том числе регионального уровня. "Мы видим интерес партнеров к расширению взаимодействия, видим реальные направления, где можем помочь – и организационно, и информационно, и финансово, чтобы реализовать действительно хорошие проекты на пользу нашим странам", - обратил внимание Макушин. Руководитель подчеркнул, что у представительства "Россотрудничества" в Белоруссии выстроены хорошие партнерские связи с профсоюзными организациями, республиканским волонтерским центром, учреждениями культуры, библиотеками. "Мы сами, как правило, не выдумываем какие-то собственные идеи. Идей много у наших белорусских партнеров – им надо просто чуть-чуть помочь в реализации", - пояснил дипломат. В качестве примера Макушин назвал конкурс волонтерских проектов социальной направленности, проводившийся вместе с минским филиалом Российского государственного социального университета (РГСУ). "В числе проектов, которые привлекли внимание жюри – в Гродно на базе одной из средних школ ребята делают книги для слабовидящих и слепых детей, делают буквально вручную. Жюри с нашим участием приняло решение оказать им финансовую поддержку. И, что не менее важно, мы смогли найти им опытных партнеров с точки зрения организации такой деятельности", - рассказал руководитель представительства.

https://ria.ru/20221129/rossiya-1835105504.html

https://ria.ru/20221026/rossotrudnichestvo-1826854828.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)