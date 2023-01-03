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В Саратове водитель не выпускал ребенка из автобуса из-за проблем с картой
В Саратове водитель не выпускал ребенка из автобуса из-за проблем с картой - РИА Новости, 03.01.2023
В Саратове водитель не выпускал ребенка из автобуса из-за проблем с картой
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области взяло на контроль ситуацию о якобы отказе водителя выпустить ребенка из автобуса из-за проблем с... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:16
2023-01-03T19:16
2023-01-03T19:16
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство труда и социальной защиты Саратовской области взяло на контроль ситуацию о якобы отказе водителя выпустить ребенка из автобуса из-за проблем с оплатой льготной транспортной картой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Один из участников группы "ЧП Саратов️ Прямой эфир" в Telegram-канале опубликовал сообщение о том, что его 10-летнего ребенка, который ехал в бассейн "Саратов", во вторник днем водитель автобуса одного из городских маршрутов якобы не выпускал из салона из-за проблем с оплатой транспортной картой, баланс которой был положительным, и отпустил только после того, как за плачущего ребенка заплатила другая пассажирка. "Ситуация, о которой идет речь в публикации, взята на контроль. Обращаем внимание жителей региона, что после пополнения баланса льготной транспортной карты проходит определенное время до поступления информации на терминалы - порядка 30 минут. Совместно с ведомствами, курирующими транспортное обслуживание в регионе, будет проведена дополнительная работа с водителями общественного транспорта по осуществлению поездок несовершеннолетних пассажиров, а также недопущению случаев задержания или высадки их из общественного транспорта", - сказала собеседница агентства. В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221205/moroz-1836538174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, саратов, саратовская область
Общество, Россия, Саратов, Саратовская область
В Саратове водитель не выпускал ребенка из автобуса из-за проблем с картой
Власти в Саратове изучают сообщение об удержании ребенка в автобусе из-за проблем с картой
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство труда и социальной защиты Саратовской области взяло на контроль ситуацию о якобы отказе водителя выпустить ребенка из автобуса из-за проблем с оплатой льготной транспортной картой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Один из участников группы "ЧП Саратов️ Прямой эфир" в Telegram-канале опубликовал сообщение о том, что его 10-летнего ребенка, который ехал в бассейн "Саратов", во вторник днем водитель автобуса одного из городских маршрутов якобы не выпускал из салона из-за проблем с оплатой транспортной картой, баланс которой был положительным, и отпустил только после того, как за плачущего ребенка заплатила другая пассажирка.
"Ситуация, о которой идет речь в публикации, взята на контроль. Обращаем внимание жителей региона, что после пополнения баланса льготной транспортной карты проходит определенное время до поступления информации на терминалы - порядка 30 минут. Совместно с ведомствами, курирующими транспортное обслуживание в регионе, будет проведена дополнительная работа с водителями общественного транспорта по осуществлению поездок несовершеннолетних пассажиров, а также недопущению случаев задержания или высадки их из общественного транспорта", - сказала собеседница агентства.
В марте 2021 года в РФ
вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин
подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.