https://ria.ru/20230103/rebenok-1842970530.html

При обстреле Еленовки ранен ребенок

При обстреле Еленовки ранен ребенок - РИА Новости, 03.01.2023

При обстреле Еленовки ранен ребенок

Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T18:44

2023-01-03T18:44

2023-01-03T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20230103/himars-1842966958.html

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк