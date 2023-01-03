https://ria.ru/20230103/rebenok-1842970530.html
При обстреле Еленовки ранен ребенок
При обстреле Еленовки ранен ребенок - РИА Новости, 03.01.2023
При обстреле Еленовки ранен ребенок
Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T18:44
2023-01-03T18:44
2023-01-03T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20230103/himars-1842966958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Еленовки ранен ребенок
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Еленовки украинскими войсками ранен ребенок