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При обстреле Еленовки ранен ребенок - РИА Новости, 03.01.2023
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При обстреле Еленовки ранен ребенок
При обстреле Еленовки ранен ребенок - РИА Новости, 03.01.2023
При обстреле Еленовки ранен ребенок
Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T18:44
2023-01-03T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20230103/himars-1842966958.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
18:44 03.01.2023
 
При обстреле Еленовки ранен ребенок

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Еленовки украинскими войсками ранен ребенок

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По улице Фрунзе, 129 ранен ребенок – мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Больница в городе Токмак Запорожской области после удара ракетой системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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