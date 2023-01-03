https://ria.ru/20230103/reaktsiya-1842892652.html

Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры

Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры - РИА Новости, 03.01.2023

Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры

Читатели польского портала Gazeta.pl отреагировали на критику премьер-министром страны Матеушем Моравецким празднования Киевом дня рождения лидера украинских... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T04:51

2023-01-03T04:51

2023-01-03T15:03

в мире

матеуш моравецкий

украина

польша

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Читатели польского портала Gazeta.pl отреагировали на критику премьер-министром страны Матеушем Моравецким празднования Киевом дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.Первого января на Украине под патронатом официальных властей прошел ряд мероприятий по поводу дня рождения Бандеры. Моравецкий выразил по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за эти преступления.Реакция Моравецкого вызвала резкую критику в комментариях под статьей."Вице-премьер Украины возмутился? Смехотворно", — сыронизировал пользователь colorworld."Если премьер-министр Польши "крайне критично" относится к напоминанию о Бандере, то как нам это понимать? Молчать о тех событиях?" — задался вопросом etna1250."Премьер-министр, вы должны быть осторожны с этой критикой Бандеры. Ведь если украинцы разозлятся, мы можем получить еще один гранатомет "в подарок", или что-то упадет где-нибудь рядом с границей. Надо быть начеку", — съязвил niktalboktos."Недавно враг Польши, некий (восхвалявший Бандеру экс-посол Украины в ФРГ Андрей. — Прим. ред.) Мельник, был назначен Зеленским заместителем министра иностранных дел. Позвольте поблагодарить вас за это еще большим объемом помощи", — поиздевался alejagwiazd."Боюсь, как бы все это западное вооружение вместе с ноу-хау когда-нибудь не было использовано против доноров. Надеюсь, я ошибаюсь?" — выразил мнение capricornus1."Нам еще эта Украина и эта преувеличенная любовь к ней боком выйдут. И это произойдет быстрее, чем мы думаем", — согласился gapcio2010."Они своего "героя" из памяти не вычеркнут, не будем питать иллюзий. Мы должны быть более внимательны к этим альянсам с Украиной", — подчеркнул armagedon888."Может быть, этот незначительный факт ускользнул от моего внимания, но я не помню никаких извинений за трагедию (с падением украинской ракеты. — Прим. ред.) в Пшеводуве. За случайную смерть двух поляков было бы легче извиниться, чем за Волынь, но мы даже этого не дождались", — добавил lagonda1947.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230102/ursula-1842849161.html

https://ria.ru/20221224/vertep-1841049569.html

https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html

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в мире, матеуш моравецкий, украина, польша