https://ria.ru/20230103/ranenyy-1842958568.html

В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина

В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023

В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Луганское со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:04

2023-01-03T17:04

2023-01-03T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Луганское со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Луганском ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины