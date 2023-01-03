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В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/ranenyy-1842958568.html
В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина
В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 03.01.2023
В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Луганское со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:04
2023-01-03T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Луганское со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Луганском ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:04 03.01.2023
 
В поселке Луганское при обстреле пострадал мужчина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле поселка Луганское украинскими войсками ранен мужчина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Луганское со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Луганском ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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