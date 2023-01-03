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В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей
В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей - РИА Новости, 03.01.2023
В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей
Частный дом горел в городе Аркадак Саратовской области, в результате 35-летняя женщина с тремя детьми госпитализированы, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:58
2023-01-03T19:58
2023-01-03T19:58
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Частный дом горел в городе Аркадак Саратовской области, в результате 35-летняя женщина с тремя детьми госпитализированы, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в комнате частного дома по адресу: улица Революции, 8, поступило в 17.47 (16.47 мск). Она уточнила, что, по предварительным данным, всего дома на момент пожара были шесть человек, они покинули помещение самостоятельно. Причина возгорания уточняется, добавила Куличенкова.
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей
В Аркадаке в Саратовской области при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Частный дом горел в городе Аркадак Саратовской области, в результате 35-летняя женщина с тремя детьми госпитализированы, сообщили в областном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в комнате частного дома по адресу: улица Революции, 8, поступило в 17.47 (16.47 мск).
"Площадь пожара - 16 квадратным метров. В результате пожара пострадали четыре человека: мать 1987 года рождения и три ребенка 2018, 2020 и 2022 годов рождения - госпитализированы. Женщина - с ожогами лица и рук, дети - с отравлением продуктами горения", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Наталия Куличенкова.
Она уточнила, что, по предварительным данным, всего дома на момент пожара были шесть человек, они покинули помещение самостоятельно.
Причина возгорания уточняется, добавила Куличенкова.