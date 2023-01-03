https://ria.ru/20230103/pozhar-1842977765.html

В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей

В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей - РИА Новости, 03.01.2023

В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей

Частный дом горел в городе Аркадак Саратовской области, в результате 35-летняя женщина с тремя детьми госпитализированы, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T19:58

2023-01-03T19:58

2023-01-03T19:58

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Частный дом горел в городе Аркадак Саратовской области, в результате 35-летняя женщина с тремя детьми госпитализированы, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в комнате частного дома по адресу: улица Революции, 8, поступило в 17.47 (16.47 мск). Она уточнила, что, по предварительным данным, всего дома на момент пожара были шесть человек, они покинули помещение самостоятельно. Причина возгорания уточняется, добавила Куличенкова.

https://ria.ru/20221230/pozhar-1842524961.html

саратовская область

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2023

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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)