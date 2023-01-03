https://ria.ru/20230103/podgotovka-1842902354.html

Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области

Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023

Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск России проводят на запорожском направлении усиленную подготовку мобилизованных бойцов, передает корреспондент РИА РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T09:09

2023-01-03T09:09

2023-01-03T10:42

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Элитные подразделения Воздушно-десантных войск России проводят на запорожском направлении усиленную подготовку мобилизованных бойцов, передает корреспондент РИА Новости. Подготовка проходит на одном из полигонов в Запорожской области. Мобилизованные бойцы Вооруженных сил России обучатся тактическому передвижению в парах и тройках. Отрабатывают различные сценарии, в том числе штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуацию раненых с поля боя. Занятиями руководят инструкторы, бойцы элитных подразделений ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции. По словам инструктора, подготовка "усиленная и интенсивная".Подразделения специального назначения ВДВ также ведут подготовку разведывательных групп, которые состоят из мобилизованных бойцов. В ходе обучения отрабатываются навыки перемещения в лесистой местности, быстрое развертывание в боевые порядки, выбор позиции в максимально короткий срок и действия группы как единого целого.

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подготовка мобилизованных на Запорожском направлении под руководством ВДВ Мобилизованные военнослужащие проходят на Запорожском направлении интенсивную подготовку под руководством инструкторов элитных подразделений ВДВ. 2023-01-03T09:09 true PT5M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы рф