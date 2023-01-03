https://ria.ru/20230103/podgotovka-1842902354.html
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области
Элитные подразделения Воздушно-десантных войск России проводят на запорожском направлении усиленную подготовку мобилизованных бойцов, передает корреспондент РИА РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:09
2023-01-03T09:09
2023-01-03T10:42
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Элитные подразделения Воздушно-десантных войск России проводят на запорожском направлении усиленную подготовку мобилизованных бойцов, передает корреспондент РИА Новости. Подготовка проходит на одном из полигонов в Запорожской области. Мобилизованные бойцы Вооруженных сил России обучатся тактическому передвижению в парах и тройках. Отрабатывают различные сценарии, в том числе штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуацию раненых с поля боя. Занятиями руководят инструкторы, бойцы элитных подразделений ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции. По словам инструктора, подготовка "усиленная и интенсивная".Подразделения специального назначения ВДВ также ведут подготовку разведывательных групп, которые состоят из мобилизованных бойцов. В ходе обучения отрабатываются навыки перемещения в лесистой местности, быстрое развертывание в боевые порядки, выбор позиции в максимально короткий срок и действия группы как единого целого.
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подготовка мобилизованных на Запорожском направлении под руководством ВДВ
Мобилизованные военнослужащие проходят на Запорожском направлении интенсивную подготовку под руководством инструкторов элитных подразделений ВДВ.
2023-01-03T09:09
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
09:09 03.01.2023 (обновлено: 10:42 03.01.2023)
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных в Запорожской области
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных бойцов на полигоне в Запорожской области