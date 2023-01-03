https://ria.ru/20230103/peregovory-1842959324.html
Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине
Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.01.2023
Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:06
2023-01-03T17:06
2023-01-03T17:20
украина
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израиль
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид израиля
энтони блинкен
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ."Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции", - добавили в МИД РФ.Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.В госдепе 2 января сообщили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля.Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, израиль, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид израиля, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, ликуд
Украина, В мире, Израиль, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Израиля, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Ликуд
17:06 03.01.2023 (обновлено: 17:20 03.01.2023)
Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине
МИД России: Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине