https://ria.ru/20230103/peregovory-1842959324.html

Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине

Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.01.2023

Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:06

2023-01-03T17:06

2023-01-03T17:20

украина

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израиль

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид израиля‎

энтони блинкен

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ."Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции", - добавили в МИД РФ.Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.В госдепе 2 января сообщили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля.Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, израиль, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид израиля‎, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, ликуд