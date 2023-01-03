11:29 03.01.2023 (обновлено: 16:09 03.01.2023)
Иммунолог рассказал о риске новой пандемии
Иммунолог Крючков: в 2024 году грипп рискует обрести пандемическую форму
Иностранные туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше десяти лет назад.
"Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было в 2009-2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью 2024 года", — сказал специалист.
Крючков подчеркнул, что даже если распространение гриппа примет пандемическую форму, он навряд ли будет тяжелее коронавируса.
"Все равно новая коронавирусная инфекция будет опаснее, чем грипп. По последствиям, по смертности на первом месте будет COVID даже при переходе в условно сезонную форму. На втором месте будет грипп. Дальше это будут респираторно-синцитиальный вирус и другие инфекции", — утверждает он.
Он добавил, что условно сезонная форма коронавирусной инфекции может появиться к осени.