https://ria.ru/20230103/pandemiya-1842915905.html

Иммунолог рассказал о риске новой пандемии

Иммунолог рассказал о риске новой пандемии - РИА Новости, 03.01.2023

Иммунолог рассказал о риске новой пандемии

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше десяти лет назад. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:29

2023-01-03T11:29

2023-01-03T16:09

общество

здоровье - общество

николай крючков

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше десяти лет назад.Крючков подчеркнул, что даже если распространение гриппа примет пандемическую форму, он навряд ли будет тяжелее коронавируса.Он добавил, что условно сезонная форма коронавирусной инфекции может появиться к осени.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841822520.html

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общество, здоровье - общество, николай крючков, коронавирус covid-19