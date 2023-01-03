https://ria.ru/20230103/naemniki-1842943753.html
Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников
Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников - РИА Новости, 03.01.2023
Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников
ВС России на Южнодонецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районе Масляковки и... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:49
2023-01-03T14:49
2023-01-03T23:54
специальная военная операция на украине
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россия
краматорск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ВС России на Южнодонецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районе Масляковки и Краматорска в ДНР уничтожили более 130 иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны России."Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено более 130 иностранных наемников", — заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20230103/trevoga-1842940283.html
россия
краматорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об уничтожении иностранных наемников в ДНР
Брифинг МО 3.01.2023
2023-01-03T14:49
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РИА Новости
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в мире, россия, краматорск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Краматорск, Донецкая Народная Республика
14:49 03.01.2023 (обновлено: 23:54 03.01.2023)
Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников
Минобороны: российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников