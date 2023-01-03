https://ria.ru/20230103/naemniki-1842943753.html

Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников

Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников - РИА Новости, 03.01.2023

Российские силы на Южнодонецком направлении уничтожили более 130 наемников

ВС России на Южнодонецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районе Масляковки и... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:49

2023-01-03T14:49

2023-01-03T23:54

специальная военная операция на украине

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краматорск

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ВС России на Южнодонецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районе Масляковки и Краматорска в ДНР уничтожили более 130 иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны России."Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено более 130 иностранных наемников", — заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20230103/trevoga-1842940283.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении иностранных наемников в ДНР Брифинг МО 3.01.2023 2023-01-03T14:49 true PT4M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, краматорск, донецкая народная республика