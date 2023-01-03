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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 03.01.2023
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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 03.01.2023
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:14
2023-01-03T13:44
общество
петр бирюков
москва
новый год
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", — отметил Бирюков. Заммэра констатировал, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
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общество, петр бирюков, москва, новый год
Общество, Петр Бирюков, Москва, Новый год
09:14 03.01.2023 (обновлено: 13:44 03.01.2023)
 
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Москвичей предупредили о псевдокоммунальщиках, которые могут прийти в праздничные дни

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь
Входная дверь - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Входная дверь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", — отметил Бирюков.
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Заммэра констатировал, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей.

"Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это — мошенники", — подчеркнул Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
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