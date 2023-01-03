https://ria.ru/20230103/moshennichestvo-1842902610.html

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 03.01.2023

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T09:14

2023-01-03T09:14

2023-01-03T13:44

общество

петр бирюков

москва

новый год

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", — отметил Бирюков. Заммэра констатировал, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.

https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html

https://realty.ria.ru/20221223/moshenniki-1840756010.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, петр бирюков, москва, новый год