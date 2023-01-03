Мэрия Кишинева призвала установить причины сильного загрязнения воздуха
Мэрия Кишинева призвала власти Молдавии установить причины сильного загрязнения воздуха
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Мэрия Кишинева обратилась к центральным властям страны с просьбой определить источники сильного загрязнения воздуха в столице Молдавии, об этом сообщил во вторник градоначальник Ион Чебан.
"Письмо в адрес центральных властей касательно загрязнения воздуха в Кишиневе. Запрашиваем у учреждений официальную информацию о причинах и источниках загрязнения атмосферы, зарегистрированных в последнее время на территории Кишинева в связи с очевидным ненадлежащим качеством воздуха", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, уровень загрязнения воздуха превысил норму, которая является безопасной для здоровья жителей столицы. Чебан также попросил, чтобы власти ежедневно публиковали информацию об уровне загрязнения воздуха и мерах, которые предпринимаются для борьбы с этим явлением. Местным СМИ связывают сложившуюся ситуацию с тем, что ради экономии ТЭЦ перешли на использование мазута для выработки теплоэнергии.
В мэрии Кишинева заявили, что готовы сотрудничать со всеми организациями и ведомствами для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшения качества воздуха.