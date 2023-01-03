https://ria.ru/20230103/moldaviya-1842929625.html

Мэрия Кишинева призвала установить причины сильного загрязнения воздуха

Мэрия Кишинева призвала установить причины сильного загрязнения воздуха - РИА Новости, 03.01.2023

Мэрия Кишинева призвала установить причины сильного загрязнения воздуха

Мэрия Кишинева обратилась к центральным властям страны с просьбой определить источники сильного загрязнения воздуха в столице Молдавии, об этом сообщил во... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:56

2023-01-03T12:56

2023-01-03T12:56

ион чебан

кишинев

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Мэрия Кишинева обратилась к центральным властям страны с просьбой определить источники сильного загрязнения воздуха в столице Молдавии, об этом сообщил во вторник градоначальник Ион Чебан. "Письмо в адрес центральных властей касательно загрязнения воздуха в Кишиневе. Запрашиваем у учреждений официальную информацию о причинах и источниках загрязнения атмосферы, зарегистрированных в последнее время на территории Кишинева в связи с очевидным ненадлежащим качеством воздуха", - написал Чебан в Telegram-канале. По его словам, уровень загрязнения воздуха превысил норму, которая является безопасной для здоровья жителей столицы. Чебан также попросил, чтобы власти ежедневно публиковали информацию об уровне загрязнения воздуха и мерах, которые предпринимаются для борьбы с этим явлением. Местным СМИ связывают сложившуюся ситуацию с тем, что ради экономии ТЭЦ перешли на использование мазута для выработки теплоэнергии. В мэрии Кишинева заявили, что готовы сотрудничать со всеми организациями и ведомствами для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшения качества воздуха.

https://ria.ru/20221226/ekologiya-1841514084.html

кишинев

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ион чебан, кишинев, молдавия, в мире