https://ria.ru/20230103/mks-1842907696.html

Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС

Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС - РИА Новости, 03.01.2023

Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС

Российских космонавтов подготовят к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, соответствующий контракт подписали в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:10

2023-01-03T10:10

2023-01-03T15:47

космос - риа наука

олег артемов

саманта кристофоретти

юрий маленченко

байконур (город)

япония

роскосмос

наса

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российских космонавтов подготовят к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, соответствующий контракт подписали в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В 2022 году "Роскосмос" по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: <…> по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции", — говорится в сообщении. Когда пройдет этот выход и какие космонавты и астронавты будут принимать в нем участие, в "Роскосмосе" не уточнили. В пресс-службе напомнили, что в числе дополнений, подписанных в ушедшем году, соглашение по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов, а также по поддержке персонала NASA при работе американских специалистов на космодроме Байконур во время пусков кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21". В предыдущий раз совместный выход в открытый космос российского космонавта и астронавта другой страны прошел 21 июля 2022 года, когда за бортом МКС работали россиянин Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти. Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты ЕКА или из Японии. На раннем этапе развертывания станции было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос. Первый такой выход прошел в сентябре 2000 года, когда из шаттла "Атлантис" вышли Юрий Маленченко и Эдвард Лу. Последний на сегодняшний день совместный выход был выполнен Геннадием Падалкой и Майклом Барраттом в 2009 году. Космонавты и астронавты в ходе совместной работы в открытом космосе выходили из разных частей станции — американского модуля "Квест" и российского "Звезда", но чаще всего — из "Пирса", тоже расположенного на российском сегменте. Также совместные выходы проводились на завершающем этапе работы советской и российской орбитальной станции "Мир" в конце 90-х годов (сведена с орбиты в 2001-м).

https://ria.ru/20221230/mks-1842403246.html

https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html

байконур (город)

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, олег артемов, саманта кристофоретти, юрий маленченко, байконур (город), япония, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)