10:10 03.01.2023 (обновлено: 15:47 03.01.2023)
Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС
Российских космонавтов подготовят к выходу в космос с американского сегмента МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российских космонавтов подготовят к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, соответствующий контракт подписали в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В 2022 году "Роскосмос" по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: <…> по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции", — говорится в сообщении.
Когда пройдет этот выход и какие космонавты и астронавты будут принимать в нем участие, в "Роскосмосе" не уточнили.
В пресс-службе напомнили, что в числе дополнений, подписанных в ушедшем году, соглашение по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов, а также по поддержке персонала NASA при работе американских специалистов на космодроме Байконур во время пусков кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21".
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В предыдущий раз совместный выход в открытый космос российского космонавта и астронавта другой страны прошел 21 июля 2022 года, когда за бортом МКС работали россиянин Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти. Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты ЕКА или из Японии.
На раннем этапе развертывания станции было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос. Первый такой выход прошел в сентябре 2000 года, когда из шаттла "Атлантис" вышли Юрий Маленченко и Эдвард Лу. Последний на сегодняшний день совместный выход был выполнен Геннадием Падалкой и Майклом Барраттом в 2009 году.
Космонавты и астронавты в ходе совместной работы в открытом космосе выходили из разных частей станции — американского модуля "Квест" и российского "Звезда", но чаще всего — из "Пирса", тоже расположенного на российском сегменте. Также совместные выходы проводились на завершающем этапе работы советской и российской орбитальной станции "Мир" в конце 90-х годов (сведена с орбиты в 2001-м).
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