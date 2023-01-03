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Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС - РИА Новости, 03.01.2023
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Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС
Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС - РИА Новости, 03.01.2023
Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС
Российских космонавтов подготовят к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, соответствующий контракт подписали в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:10
2023-01-03T15:47
космос - риа наука
олег артемов
саманта кристофоретти
юрий маленченко
байконур (город)
япония
роскосмос
наса
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российских космонавтов подготовят к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, соответствующий контракт подписали в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В 2022 году "Роскосмос" по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: &lt;…&gt; по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции", — говорится в сообщении. Когда пройдет этот выход и какие космонавты и астронавты будут принимать в нем участие, в "Роскосмосе" не уточнили. В пресс-службе напомнили, что в числе дополнений, подписанных в ушедшем году, соглашение по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов, а также по поддержке персонала NASA при работе американских специалистов на космодроме Байконур во время пусков кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21". В предыдущий раз совместный выход в открытый космос российского космонавта и астронавта другой страны прошел 21 июля 2022 года, когда за бортом МКС работали россиянин Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти. Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты ЕКА или из Японии. На раннем этапе развертывания станции было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос. Первый такой выход прошел в сентябре 2000 года, когда из шаттла "Атлантис" вышли Юрий Маленченко и Эдвард Лу. Последний на сегодняшний день совместный выход был выполнен Геннадием Падалкой и Майклом Барраттом в 2009 году. Космонавты и астронавты в ходе совместной работы в открытом космосе выходили из разных частей станции — американского модуля "Квест" и российского "Звезда", но чаще всего — из "Пирса", тоже расположенного на российском сегменте. Также совместные выходы проводились на завершающем этапе работы советской и российской орбитальной станции "Мир" в конце 90-х годов (сведена с орбиты в 2001-м).
https://ria.ru/20221230/mks-1842403246.html
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космос - риа наука, олег артемов, саманта кристофоретти, юрий маленченко, байконур (город), япония, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Олег Артемов, Саманта Кристофоретти, Юрий Маленченко, Байконур (город), Япония, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
10:10 03.01.2023 (обновлено: 15:47 03.01.2023)
 
Российских космонавтов обучат выходу в космос с американской части МКС

Российских космонавтов подготовят к выходу в космос с американского сегмента МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российских космонавтов подготовят к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, соответствующий контракт подписали в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В 2022 году "Роскосмос" по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: <…> по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции", — говорится в сообщении.
Когда пройдет этот выход и какие космонавты и астронавты будут принимать в нем участие, в "Роскосмосе" не уточнили.
В пресс-службе напомнили, что в числе дополнений, подписанных в ушедшем году, соглашение по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов, а также по поддержке персонала NASA при работе американских специалистов на космодроме Байконур во время пусков кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21".
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В предыдущий раз совместный выход в открытый космос российского космонавта и астронавта другой страны прошел 21 июля 2022 года, когда за бортом МКС работали россиянин Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти. Обычно российские космонавты выполняют выходы друг с другом, а к американским иногда присоединяются астронавты ЕКА или из Японии.
На раннем этапе развертывания станции было проведено более 20 российско-американских выходов в открытый космос. Первый такой выход прошел в сентябре 2000 года, когда из шаттла "Атлантис" вышли Юрий Маленченко и Эдвард Лу. Последний на сегодняшний день совместный выход был выполнен Геннадием Падалкой и Майклом Барраттом в 2009 году.
Космонавты и астронавты в ходе совместной работы в открытом космосе выходили из разных частей станции — американского модуля "Квест" и российского "Звезда", но чаще всего — из "Пирса", тоже расположенного на российском сегменте. Также совместные выходы проводились на завершающем этапе работы советской и российской орбитальной станции "Мир" в конце 90-х годов (сведена с орбиты в 2001-м).
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Космос - РИА НаукаОлег АртемовСаманта КристофореттиЮрий МаленченкоБайконур (город)ЯпонияРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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