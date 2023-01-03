https://ria.ru/20230103/makkarti-1842981765.html
Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США
Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США - РИА Новости, 03.01.2023
Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США
Лидер республиканского большинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти допустил предстоящую битву за пост спикера из-за наличия... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T20:40
2023-01-03T20:40
2023-01-03T22:54
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти допустил предстоящую битву за пост спикера из-за наличия законодателей, выступающих против его назначения. Об этом он заявил во вторник журналистам перед началом работы нового состава конгресса. Голосование на пост спикера должно начаться в среду, для победы Маккарти необходимо 218 голосов. Всего республиканцам удалось занять 222 кресла в палате представителей по итогам прошедших в ноябре 2022 года промежуточных выборов в конгресс. В понедельник издание Politico сообщало, что "влиятельная консервативная группа" республиканцев пытается помешать Маккарти занять пост спикера. Отмечалось, что в последние дни офис Маккарти проводил интенсивные согласования внутри республиканской партии, пытаясь заручиться требуемым количеством сторонников, однако так и не смог урегулировать споры с "наиболее ярыми недоброжелателям", которые обещают голосовать против него.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кевин маккарти, конгресс сша, сша
В мире, Кевин Маккарти, Конгресс США, США
20:40 03.01.2023 (обновлено: 22:54 03.01.2023)
Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США
Лидер республиканцев в палате представителей США Маккарти допустил "битву" за пост спикера
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти допустил предстоящую битву за пост спикера из-за наличия законодателей, выступающих против его назначения. Об этом он заявил во вторник журналистам перед началом работы нового состава конгресса.
"Может быть, их пять. Может быть, двадцать", - сообщил Маккарти на вопрос о количестве противников его кандидатуры.
Голосование на пост спикера должно начаться в среду, для победы Маккарти
необходимо 218 голосов. Всего республиканцам удалось занять 222 кресла в палате представителей по итогам прошедших в ноябре 2022 года промежуточных выборов в конгресс.
В понедельник издание Politico сообщало, что "влиятельная консервативная группа" республиканцев пытается помешать Маккарти занять пост спикера. Отмечалось, что в последние дни офис Маккарти проводил интенсивные согласования внутри республиканской партии, пытаясь заручиться требуемым количеством сторонников, однако так и не смог урегулировать споры с "наиболее ярыми недоброжелателям", которые обещают голосовать против него.