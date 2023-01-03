https://ria.ru/20230103/makkarti-1842981765.html

Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США

Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США - РИА Новости, 03.01.2023

Маккарти предрек "битву" за пост спикера в палате представителей США

Лидер республиканского большинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти допустил предстоящую битву за пост спикера из-за наличия... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T20:40

2023-01-03T20:40

2023-01-03T22:54

в мире

кевин маккарти

конгресс сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/05/1497060579_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_5bef36d3c9ae9066082b0e6d2bff2991.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в палате представителей американского конгресса Кевин Маккарти допустил предстоящую битву за пост спикера из-за наличия законодателей, выступающих против его назначения. Об этом он заявил во вторник журналистам перед началом работы нового состава конгресса. Голосование на пост спикера должно начаться в среду, для победы Маккарти необходимо 218 голосов. Всего республиканцам удалось занять 222 кресла в палате представителей по итогам прошедших в ноябре 2022 года промежуточных выборов в конгресс. В понедельник издание Politico сообщало, что "влиятельная консервативная группа" республиканцев пытается помешать Маккарти занять пост спикера. Отмечалось, что в последние дни офис Маккарти проводил интенсивные согласования внутри республиканской партии, пытаясь заручиться требуемым количеством сторонников, однако так и не смог урегулировать споры с "наиболее ярыми недоброжелателям", которые обещают голосовать против него.

https://ria.ru/20230103/ssha-1842886214.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кевин маккарти, конгресс сша, сша