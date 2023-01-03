https://ria.ru/20230103/m-777-1842945424.html

ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США

ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США - РИА Новости, 03.01.2023

ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:59

2023-01-03T14:59

2023-01-03T14:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районах города Артемовск Донецкой народной республики и населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства. "В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", - отмечает МО РФ. Кроме того, в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика