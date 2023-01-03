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ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/m-777-1842945424.html
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США - РИА Новости, 03.01.2023
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:59
2023-01-03T14:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районах города Артемовск Донецкой народной республики и населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства. "В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", - отмечает МО РФ. Кроме того, в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
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донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
14:59 03.01.2023
 
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США

Минобороны: ВС России уничтожили в Донбассе три украинские системы М-777 производства США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ
Военнослужащие Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В районах города Артемовск Донецкой народной республики и населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", - отмечает МО РФ. Кроме того, в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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