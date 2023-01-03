https://ria.ru/20230103/m-777-1842945424.html
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США - РИА Новости, 03.01.2023
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:59
2023-01-03T14:59
2023-01-03T14:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР и ЛНР три украинские артиллерийские системы М-777 производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районах города Артемовск Донецкой народной республики и населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства. "В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО "Град", - отмечает МО РФ. Кроме того, в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ВС России уничтожили в Донбассе три системы М-777 производства США
Минобороны: ВС России уничтожили в Донбассе три украинские системы М-777 производства США