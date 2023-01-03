https://ria.ru/20230103/lgbt-propaganda-1842969547.html

Тема пропаганды ЛГБТ вызвала спор в правящей коалиции Польши

Тема пропаганды ЛГБТ вызвала спор в правящей коалиции Польши - РИА Новости, 03.01.2023

Тема пропаганды ЛГБТ вызвала спор в правящей коалиции Польши

Тема пропаганды ЛГБТ вызвала спор в правящей коалиции Польши, к единому мнению не пришли премьер-министр республики Матеуш Моравецкий и министр юстиции,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T18:34

2023-01-03T18:34

2023-01-03T18:34

в мире

матеуш моравецкий

збигнев зебро

польша

право и справедливость

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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Тема пропаганды ЛГБТ вызвала спор в правящей коалиции Польши, к единому мнению не пришли премьер-министр республики Матеуш Моравецкий и министр юстиции, генеральный прокурор Збигнев Зебро, который возглавляет партию "Солидарная Польша", входящую в правящую коалицию с партией "Право и справедливость". Довольно резкие споры в Польше вызвало выступление группы Black Eyed Peas в польском Закопане, которое транслировало Польское телевидение. Музыканты вышли на сцену с радужными браслетами, символизирующими ЛГБТ-движение. Данный факт одним из первых прокомментировал Зебро, который был "удивлен действиями Польского телевидения", которое позволило "продвигать ЛГБТ". Он также заявил, что радуга - это "символ не любви и терпимости, а угнетения". Моравецкий же, отвечая на вопрос о его отношении к выступлению Black Eyed Peas, заявил, что "мы действительно не за то, чтобы ограничивать любое художественное выражение групп, которые исполняют свою программу, и это то, что я должен сказать по этому вопросу". "Мы, очевидно, заботимся о семье и о ценностях, близких сердцу подавляющего большинства поляков, но мы также очень терпимы ко всем, в том числе и в этом случае", - добавил он. В ответ на это Зебро заявил, что в данном вопросе "Солидарная Польша" принципиально отличается от Матеуша Моравецкого и "Права и справедливости". "Никогда не будет нашего согласия на "художественные акции" ЛГБТ", - добавил он. "Насилие, разрушение церквей, оплевывание святынь, развращение детей... радужный флаг – символ нетерпимости и агрессии", - написал он в Twitter.

https://ria.ru/20221224/lgbt-1840968933.html

https://ria.ru/20221218/evropa-1839236645.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, матеуш моравецкий, збигнев зебро, польша, право и справедливость