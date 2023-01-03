https://ria.ru/20230103/kurs-1842974383.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля - РИА Новости, 03.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля

Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T19:22

2023-01-03T19:22

2023-01-03T19:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до 74,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" закрытию торгов вырос на 1,24 рубля, до 71,14 рубля, юаня - на 20 копеек, до 10,11 рубля, евро - на 50 копеек, до 74,8 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия