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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля - РИА Новости, 03.01.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230103/kurs-1842974383.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля - РИА Новости, 03.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля
Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:22
2023-01-03T19:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
рубль
юань
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до 74,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" закрытию торгов вырос на 1,24 рубля, до 71,14 рубля, юаня - на 20 копеек, до 10,11 рубля, евро - на 50 копеек, до 74,8 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань, Россия
19:22 03.01.2023
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 3 января вырос до 71,14 рубля, юаня — до 10,11

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкАмериканский доллар и российский рубль
Американский доллар и российский рубль - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Американский доллар и российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до 74,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" закрытию торгов вырос на 1,24 рубля, до 71,14 рубля, юаня - на 20 копеек, до 10,11 рубля, евро - на 50 копеек, до 74,8 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДолларРубльЮаньРоссия
 
 
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