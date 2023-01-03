https://ria.ru/20230103/kurs-1842974383.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля - РИА Новости, 03.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля
Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T19:22
2023-01-03T19:22
2023-01-03T19:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
рубль
юань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152889/67/1528896718_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_260dd6960f35892f30e55f672eab5c55.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до 74,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" закрытию торгов вырос на 1,24 рубля, до 71,14 рубля, юаня - на 20 копеек, до 10,11 рубля, евро - на 50 копеек, до 74,8 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152889/67/1528896718_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_51f13364d8afd2e7529e29cd959d07ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань, Россия
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 71,14 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 3 января вырос до 71,14 рубля, юаня — до 10,11