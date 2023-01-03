https://ria.ru/20230103/kosovo-1842946987.html
Представитель ЕК назвала ситуация в Косово "очень хрупкой"
Представитель ЕК назвала ситуация в Косово "очень хрупкой" - РИА Новости, 03.01.2023
Представитель ЕК назвала ситуация в Косово "очень хрупкой"
Ситуация в Косово остается "очень хрупкой", все стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут вновь повысить напряженность, сказала представитель... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:14
2023-01-03T15:14
2023-01-03T15:14
набила массрали
в мире
косово
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Ситуация в Косово остается "очень хрупкой", все стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут вновь повысить напряженность, сказала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге. "Мы приветствуем деэскалацию напряженности и разбор баррикад на севере Косово… Ситуация остается очень хрупкой, мы ожидаем, что все стороны… будут избегать действий, которые могли бы вернуть к эскалации или насилию", - сообщила она. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
набила массрали, в мире, косово, еврокомиссия
Набила Массрали, В мире, Косово, Еврокомиссия
Представитель ЕК назвала ситуация в Косово "очень хрупкой"
Представитель ЕК Массрали: ситуация в Косово остается "очень хрупкой"
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Ситуация в Косово остается "очень хрупкой", все стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут вновь повысить напряженность, сказала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге.
"Мы приветствуем деэскалацию напряженности и разбор баррикад на севере Косово… Ситуация остается очень хрупкой, мы ожидаем, что все стороны… будут избегать действий, которые могли бы вернуть к эскалации или насилию", - сообщила она.
В Косово
и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.