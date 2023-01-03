https://ria.ru/20230103/kontakty-1842934762.html
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков - РИА Новости, 03.01.2023
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков
Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:33
2023-01-03T13:33
2023-01-03T13:33
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных исследователей к сотрудничеству с российскими коллегами, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2022 году состоялся очередной девятый конкурс на получение мегагрантов, на который поступило 293 заявки. Что обращает на себя внимание? Что все-таки востребованность конкурса еще раз подтвердила открытость к научному сотрудничеству: 293 заявки из 44 стран. В итоге мы отобрали 30 победителей из 18 стран", - сказал Фальков. "И надо сказать, что провели серьезную работу, каждого спросили: "Готовы ли вы, несмотря на какие-то тут сложности логистические, может быть, и так далее?" Все выразили готовность. И сегодня в 13 субъектах (РФ) мы создаем подобные лаборатории, программы", - добавил министр. Цель программы мегагрантов - подготовка в России научных кадров мирового уровня с участием ведущих иностранных специалистов.
https://ria.ru/20221028/tyumgu-1827201772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Валерий Фальков, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков
Фальков: конкурс на мегагранты подтвердил интерес иностранных ученых к контактам с Россией
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных исследователей к сотрудничеству с российскими коллегами, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В 2022 году состоялся очередной девятый конкурс на получение мегагрантов, на который поступило 293 заявки. Что обращает на себя внимание? Что все-таки востребованность конкурса еще раз подтвердила открытость к научному сотрудничеству: 293 заявки из 44 стран. В итоге мы отобрали 30 победителей из 18 стран", - сказал Фальков.
"И надо сказать, что провели серьезную работу, каждого спросили: "Готовы ли вы, несмотря на какие-то тут сложности логистические, может быть, и так далее?" Все выразили готовность. И сегодня в 13 субъектах (РФ) мы создаем подобные лаборатории, программы", - добавил министр.
Цель программы мегагрантов - подготовка в России научных кадров мирового уровня с участием ведущих иностранных специалистов.