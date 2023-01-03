https://ria.ru/20230103/kontakty-1842934762.html

Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков

Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков - РИА Новости, 03.01.2023

Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков

Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:33

2023-01-03T13:33

2023-01-03T13:33

валерий фальков

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных исследователей к сотрудничеству с российскими коллегами, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2022 году состоялся очередной девятый конкурс на получение мегагрантов, на который поступило 293 заявки. Что обращает на себя внимание? Что все-таки востребованность конкурса еще раз подтвердила открытость к научному сотрудничеству: 293 заявки из 44 стран. В итоге мы отобрали 30 победителей из 18 стран", - сказал Фальков. "И надо сказать, что провели серьезную работу, каждого спросили: "Готовы ли вы, несмотря на какие-то тут сложности логистические, может быть, и так далее?" Все выразили готовность. И сегодня в 13 субъектах (РФ) мы создаем подобные лаборатории, программы", - добавил министр. Цель программы мегагрантов - подготовка в России научных кадров мирового уровня с участием ведущих иностранных специалистов.

https://ria.ru/20221028/tyumgu-1827201772.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)