Рейтинг@Mail.ru
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/kontakty-1842934762.html
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков - РИА Новости, 03.01.2023
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков
Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:33
2023-01-03T13:33
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842926748_0:107:3048:1823_1920x0_80_0_0_017627c60d1133772d4665726982f818.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных исследователей к сотрудничеству с российскими коллегами, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2022 году состоялся очередной девятый конкурс на получение мегагрантов, на который поступило 293 заявки. Что обращает на себя внимание? Что все-таки востребованность конкурса еще раз подтвердила открытость к научному сотрудничеству: 293 заявки из 44 стран. В итоге мы отобрали 30 победителей из 18 стран", - сказал Фальков. "И надо сказать, что провели серьезную работу, каждого спросили: "Готовы ли вы, несмотря на какие-то тут сложности логистические, может быть, и так далее?" Все выразили готовность. И сегодня в 13 субъектах (РФ) мы создаем подобные лаборатории, программы", - добавил министр. Цель программы мегагрантов - подготовка в России научных кадров мирового уровня с участием ведущих иностранных специалистов.
https://ria.ru/20221028/tyumgu-1827201772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842926748_124:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e5644b9142c8659acfc7e923e818147b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Валерий Фальков, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
13:33 03.01.2023
 
Иностранные ученые заинтересованы в контактах с Россией, заявил Фальков

Фальков: конкурс на мегагранты подтвердил интерес иностранных ученых к контактам с Россией

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти три сотни заявок из 44 стран поступили в минувшем году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов, эти цифры подтверждают открытость зарубежных исследователей к сотрудничеству с российскими коллегами, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В 2022 году состоялся очередной девятый конкурс на получение мегагрантов, на который поступило 293 заявки. Что обращает на себя внимание? Что все-таки востребованность конкурса еще раз подтвердила открытость к научному сотрудничеству: 293 заявки из 44 стран. В итоге мы отобрали 30 победителей из 18 стран", - сказал Фальков.
"И надо сказать, что провели серьезную работу, каждого спросили: "Готовы ли вы, несмотря на какие-то тут сложности логистические, может быть, и так далее?" Все выразили готовность. И сегодня в 13 субъектах (РФ) мы создаем подобные лаборатории, программы", - добавил министр.
Цель программы мегагрантов - подготовка в России научных кадров мирового уровня с участием ведущих иностранных специалистов.
первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков
28 октября 2022, 03:00Наука
Санкции науке не помеха. Как поменялось международное сотрудничество
 
Валерий ФальковРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала