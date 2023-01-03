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Кинолог призвал ограничить общение нетрезвых гостей с питомцами - РИА Новости, 03.01.2023
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Кинолог призвал ограничить общение нетрезвых гостей с питомцами
Кинолог призвал ограничить общение нетрезвых гостей с питомцами - РИА Новости, 03.01.2023
Кинолог призвал ограничить общение нетрезвых гостей с питомцами
Многочисленные встречи с родными и друзьями, организованные в продолжительные новогодние выходные, зачастую сопровождаются употреблением алкогольных напитков,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T03:09
2023-01-03T03:09
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
новый год
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Многочисленные встречи с родными и друзьями, организованные в продолжительные новогодние выходные, зачастую сопровождаются употреблением алкогольных напитков, собаководам следует ограничить общение питомцев с нетрезвыми гостями, это может закончиться конфликтной ситуацией, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Поэтому в праздники лучше всего ограничивать контакты приглашенных незнакомых людей с вашим питомцем, чтобы это не вызывало беспокойство у животного. Позвольте собаке самостоятельно решать, будет ли она вступать в контакт с гостем или нет", - предупредил он. Кинолог рассказал, что собаки сами могут уходить от контакта с пьяными людьми. Причин для этого много – странные и неприятные для животного запахи, иногда неадекватное поведение человека, другой тембр голоса и раскоординированные действия. Кроме того, в таком состоянии человек может причинить боль животному и сам не заметить этого. "Позаботьтесь о четвероногом друге, ему ни к чему лишний стресс из-за ваших гостей. Не думайте, что питомцу будет грустно в одиночестве в соседней комнате: гораздо лучше ограничить контакт собаки и пьяного человека, чем пытаться устранить последствия такого взаимодействия", – добавил Голубев. Те, кто все же будут приглашать гостей, по его словам, должны объяснить приходящим, как нужно обращаться с питомцем и предупредить их, что не нужно настаивать на контакте, если пёс не любит новых людей. Также стоит рассказать о правилах, установленных в доме, отметил кинолог. Кроме того, гостям нужно запретить угощать собаку с праздничного стола. Оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой и прочие традиционные блюда не подходят для того, чтобы кормить ими питомца. У собаки могут начаться проблемы с ЖКТ, а праздник в итоге закончиться на приеме у ветеринарного врача, напомнил президент РКФ. Тем животным, которые не готовы к новым знакомствам, следует обеспечить укрытие, где они могли бы побыть в одиночестве. Гостям нужно объяснить, что беспокоить собаку в её логове нельзя, как и принуждать к играм, если она не идет на контакт. Голубев призвал помнить, что домашний любимец тоже член семьи и его интересы не должны быть ущемлены.
https://ria.ru/20221211/opasnosti-1837804362.html
https://ria.ru/20221204/kleschi-1836163856.html
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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), новый год
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Новый год
03:09 03.01.2023
 
Кинолог призвал ограничить общение нетрезвых гостей с питомцами

Кинолог Голубев призвал собаководов ограничить общение питомцев с нетрезвыми гостями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСобака на Чистопрудном бульваре в Москве
Собака на Чистопрудном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Многочисленные встречи с родными и друзьями, организованные в продолжительные новогодние выходные, зачастую сопровождаются употреблением алкогольных напитков, собаководам следует ограничить общение питомцев с нетрезвыми гостями, это может закончиться конфликтной ситуацией, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Человек даже в лёгком алкогольном опьянении может стать серьезным раздражителем для вашей собаки. Даже самый спокойный питомец может продемонстрировать агрессивное поведение в ответ на принуждение к игре или резкие, раскоординированные движения", - сказал Голубев.
"Поэтому в праздники лучше всего ограничивать контакты приглашенных незнакомых людей с вашим питомцем, чтобы это не вызывало беспокойство у животного. Позвольте собаке самостоятельно решать, будет ли она вступать в контакт с гостем или нет", - предупредил он.
Кинолог рассказал, что собаки сами могут уходить от контакта с пьяными людьми. Причин для этого много – странные и неприятные для животного запахи, иногда неадекватное поведение человека, другой тембр голоса и раскоординированные действия. Кроме того, в таком состоянии человек может причинить боль животному и сам не заметить этого.
"Позаботьтесь о четвероногом друге, ему ни к чему лишний стресс из-за ваших гостей. Не думайте, что питомцу будет грустно в одиночестве в соседней комнате: гораздо лучше ограничить контакт собаки и пьяного человека, чем пытаться устранить последствия такого взаимодействия", – добавил Голубев.
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Те, кто все же будут приглашать гостей, по его словам, должны объяснить приходящим, как нужно обращаться с питомцем и предупредить их, что не нужно настаивать на контакте, если пёс не любит новых людей. Также стоит рассказать о правилах, установленных в доме, отметил кинолог.
Кроме того, гостям нужно запретить угощать собаку с праздничного стола. Оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой и прочие традиционные блюда не подходят для того, чтобы кормить ими питомца. У собаки могут начаться проблемы с ЖКТ, а праздник в итоге закончиться на приеме у ветеринарного врача, напомнил президент РКФ.
Тем животным, которые не готовы к новым знакомствам, следует обеспечить укрытие, где они могли бы побыть в одиночестве. Гостям нужно объяснить, что беспокоить собаку в её логове нельзя, как и принуждать к играм, если она не идет на контакт. Голубев призвал помнить, что домашний любимец тоже член семьи и его интересы не должны быть ущемлены.
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Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Новый год
 
 
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