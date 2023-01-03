https://ria.ru/20230103/izrail-1842960011.html

Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество

Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество - РИА Новости, 03.01.2023

Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества,... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:09

2023-01-03T17:09

2023-01-03T17:29

россия

в мире

сергей лавров

сша

мид израиля‎

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ."Российский министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230103/peregovory-1842959324.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сергей лавров, сша, мид израиля‎