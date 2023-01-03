https://ria.ru/20230103/izrail-1842960011.html
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество - РИА Новости, 03.01.2023
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:09
2023-01-03T17:09
2023-01-03T17:29
россия
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сергей лавров
сша
мид израиля
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ."Российский министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230103/peregovory-1842959324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, сергей лавров, сша, мид израиля
Россия, В мире, Сергей Лавров, США, МИД Израиля
17:09 03.01.2023 (обновлено: 17:29 03.01.2023)
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество
Лавров в разговоре с новым главой МИД Израиля выразил готовность к совместной работе