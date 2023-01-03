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Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество - РИА Новости, 03.01.2023
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Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество - РИА Новости, 03.01.2023
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:09
2023-01-03T17:29
россия
в мире
сергей лавров
сша
мид израиля‎
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ."Российский министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, сергей лавров, сша, мид израиля‎
Россия, В мире, Сергей Лавров, США, МИД Израиля‎
17:09 03.01.2023 (обновлено: 17:29 03.01.2023)
 
Лавров и новый глава МИД Израиля обсудили сотрудничество

Лавров в разговоре с новым главой МИД Израиля выразил готовность к совместной работе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
"Российский министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", - говорится в сообщении.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине
 
РоссияВ миреСергей ЛавровСШАМИД Израиля‎
 
 
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