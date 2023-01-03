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Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке - РИА Новости, 03.01.2023
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Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке
Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке - РИА Новости, 03.01.2023
Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке
Иранская сторона продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, по вопросам ядерной сделки, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:57
2023-01-03T15:59
в мире
магатэ
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Иранская сторона продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, по вопросам ядерной сделки, заявил в понедельник заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам и представитель страны в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка) Али Багери Кяни. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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в мире, магатэ, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, евросоюз, жозеп боррель
В мире, МАГАТЭ, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), США, Евросоюз, Жозеп Боррель
15:57 03.01.2023 (обновлено: 15:59 03.01.2023)
 
Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке

В МИД Ирана заявили о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке

© РИА Новости / Антон БыстровТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Иранская сторона продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, по вопросам ядерной сделки, заявил в понедельник заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам и представитель страны в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка) Али Багери Кяни.
"Иран, будучи влиятельным и ответственным членом МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и как страна, обладающая ядерным потенциалом, знаниями и технологиями в области атомной науки всегда серьезно и эффективно сотрудничал с МАГАТЭ, и в будущем это сотрудничество также обязательно продолжится", – приводит слова Багери Кяни агентство Tasnim.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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В Белом доме не видят перспектив для восстановления ядерной сделки с Ираном
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В миреМАГАТЭИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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