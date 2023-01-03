https://ria.ru/20230103/iran-1842951465.html

Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке

Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке - РИА Новости, 03.01.2023

Иран заявил о продолжении сотрудничества с МАГАТЭ по ядерной сделке

Иранская сторона продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, по вопросам ядерной сделки, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:57

2023-01-03T15:57

2023-01-03T15:59

в мире

магатэ

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Иранская сторона продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, по вопросам ядерной сделки, заявил в понедельник заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам и представитель страны в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка) Али Багери Кяни. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221220/sdelka-1840102863.html

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в мире, магатэ, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, евросоюз, жозеп боррель