https://ria.ru/20230103/investitsii-1842929865.html
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны - РИА Новости, 03.01.2023
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:58
2023-01-03T12:58
2023-01-03T12:58
экономика
аугушту да силва кунья
ангола
россия
жоау лоуренсу
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания. "Мы хотим мотивировать российских бизнесменов пользоваться возможностью и открытостью Анголы для внешнего инвестирования. Мы хотим, чтобы они участвовали в различных проектах для развития экономики нашей страны, а сами могли зарабатывать", - заявил посол РИА Новости. Несколько лет назад, напомнил он, президент Анголы Жоан Лоуренсу выступал перед российскими предпринимателями и пригласил их инвестировать в Анголу, но реакция оказалась "скромной". "Я не говорю, что ни одна компания из России не поехала в Анголу, но их было не так много, как мы рассчитывали. Как посол я хочу вновь призвать российский бизнес быть более активным. Мы будем всячески поддерживать реализацию их проектов в Анголе", - добавил Аугушту да Силва.
https://ria.ru/20230103/afrika-1842913372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аугушту да силва кунья, ангола, россия, жоау лоуренсу
Экономика, Аугушту да Силва Кунья, Ангола, Россия, Жоау Лоуренсу
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны
Посол Анголы да Силва Кунья призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны