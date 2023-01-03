https://ria.ru/20230103/investitsii-1842929865.html

Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны

Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны - РИА Новости, 03.01.2023

Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны

Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:58

2023-01-03T12:58

2023-01-03T12:58

экономика

аугушту да силва кунья

ангола

россия

жоау лоуренсу

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания. "Мы хотим мотивировать российских бизнесменов пользоваться возможностью и открытостью Анголы для внешнего инвестирования. Мы хотим, чтобы они участвовали в различных проектах для развития экономики нашей страны, а сами могли зарабатывать", - заявил посол РИА Новости. Несколько лет назад, напомнил он, президент Анголы Жоан Лоуренсу выступал перед российскими предпринимателями и пригласил их инвестировать в Анголу, но реакция оказалась "скромной". "Я не говорю, что ни одна компания из России не поехала в Анголу, но их было не так много, как мы рассчитывали. Как посол я хочу вновь призвать российский бизнес быть более активным. Мы будем всячески поддерживать реализацию их проектов в Анголе", - добавил Аугушту да Силва.

https://ria.ru/20230103/afrika-1842913372.html

ангола

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, аугушту да силва кунья, ангола, россия, жоау лоуренсу