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Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны - РИА Новости, 03.01.2023
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Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны - РИА Новости, 03.01.2023
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:58
2023-01-03T12:58
экономика
аугушту да силва кунья
ангола
россия
жоау лоуренсу
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания. "Мы хотим мотивировать российских бизнесменов пользоваться возможностью и открытостью Анголы для внешнего инвестирования. Мы хотим, чтобы они участвовали в различных проектах для развития экономики нашей страны, а сами могли зарабатывать", - заявил посол РИА Новости. Несколько лет назад, напомнил он, президент Анголы Жоан Лоуренсу выступал перед российскими предпринимателями и пригласил их инвестировать в Анголу, но реакция оказалась "скромной". "Я не говорю, что ни одна компания из России не поехала в Анголу, но их было не так много, как мы рассчитывали. Как посол я хочу вновь призвать российский бизнес быть более активным. Мы будем всячески поддерживать реализацию их проектов в Анголе", - добавил Аугушту да Силва.
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экономика, аугушту да силва кунья, ангола, россия, жоау лоуренсу
Экономика, Аугушту да Силва Кунья, Ангола, Россия, Жоау Лоуренсу
12:58 03.01.2023
 
Посол Анголы призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны

Посол Анголы да Силва Кунья призвал россиян активнее инвестировать в экономику его страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья
 Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания.
"Мы хотим мотивировать российских бизнесменов пользоваться возможностью и открытостью Анголы для внешнего инвестирования. Мы хотим, чтобы они участвовали в различных проектах для развития экономики нашей страны, а сами могли зарабатывать", - заявил посол РИА Новости.
Несколько лет назад, напомнил он, президент Анголы Жоан Лоуренсу выступал перед российскими предпринимателями и пригласил их инвестировать в Анголу, но реакция оказалась "скромной".
"Я не говорю, что ни одна компания из России не поехала в Анголу, но их было не так много, как мы рассчитывали. Как посол я хочу вновь призвать российский бизнес быть более активным. Мы будем всячески поддерживать реализацию их проектов в Анголе", - добавил Аугушту да Силва.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 11:07
Запад обратился за ресурсами в Африку, заявил посол Анголы
 
ЭкономикаАугушту да Силва КуньяАнголаРоссияЖоау Лоуренсу
 
 
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