https://ria.ru/20230103/gtt-1842888853.html

Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России

Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России - РИА Новости, 03.01.2023

Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России

Инжиниринговая компания из Франции Gaztransport & Technigaz (GTT) заявила о приостановке работы в России и отказе от сотрудничества с судостроительным... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T01:44

2023-01-03T01:44

2023-01-03T07:40

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Инжиниринговая компания из Франции Gaztransport & Technigaz (GTT) заявила о приостановке работы в России и отказе от сотрудничества с судостроительным комплексом "Звезда", заявление компании опубликовано на ее официальном сайте.В GTT обосновали свое решение восьмым и девятым пакетами санкций, введенных против России Евросоюзом, которые запрещают предоставление инженерных услуг компаниям из России.Соглашение с комплексом "Звезда" подразумевало строительство 15 газовозов ледокольного класса. Участие GTT в договоре ограничится сдачей двух судов.ЕС в середине декабря ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Персональные санкции ЕС против России теперь включают 1386 физлиц и 171 организацию.Они предусматривают, среди прочего, расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, камер и объективов.Евросоюз также запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/sanktsii-1842798548.html

https://ria.ru/20230102/sanktsii-1842789082.html

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