https://ria.ru/20230103/gruzovik-1842984882.html

На северо-западе Москвы перевернулся грузовик

На северо-западе Москвы перевернулся грузовик - РИА Новости, 03.01.2023

На северо-западе Москвы перевернулся грузовик

Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в сторону центра в Москве, перекрыв движение по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T21:26

2023-01-03T21:26

2023-01-03T21:26

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в сторону центра в Москве, перекрыв движение по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости. Грузовой автомобиль перевернулся в районе Волоколамского шоссе, дом 75. В результате ДТП перекрыты две полосы. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока неизвестно.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838674049.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузовик, перевернувшийся на Волоколамском шоссе Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в Москве, движение по двум полосам перекрыто, передает корреспондент РИА Новости 2023-01-03T21:26 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия