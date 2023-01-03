https://ria.ru/20230103/gruzovik-1842984882.html
На северо-западе Москвы перевернулся грузовик
На северо-западе Москвы перевернулся грузовик - РИА Новости, 03.01.2023
На северо-западе Москвы перевернулся грузовик
Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в сторону центра в Москве, перекрыв движение по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:26
2023-01-03T21:26
2023-01-03T21:26
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в сторону центра в Москве, перекрыв движение по двум полосам, передает корреспондент РИА Новости. Грузовой автомобиль перевернулся в районе Волоколамского шоссе, дом 75. В результате ДТП перекрыты две полосы. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока неизвестно.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838674049.html
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Грузовик, перевернувшийся на Волоколамском шоссе
Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в Москве, движение по двум полосам перекрыто, передает корреспондент РИА Новости
2023-01-03T21:26
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
На северо-западе Москвы перевернулся грузовик
В Москве на Волоколамском шоссе перевернулся грузовик, перекрыв движение по двум полосам