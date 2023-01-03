https://ria.ru/20230103/gosdep-1842957223.html

В Госдепе заработал офис новейших технологий

В Госдепе заработал офис новейших технологий - РИА Новости, 03.01.2023

В Госдепе заработал офис новейших технологий

Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:52

2023-01-03T16:52

2023-01-03T17:16

в мире

сша

государственный департамент сша

технологии

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу критически значимых и новейших технологий. "Офис специального представителя по критически значимым и новейшим технологиям начинает сегодня свою работу в госдепартаменте", - сказано в пресс-релизе. Офис призван стать центром координации внешней политики в этой сфере и будет взаимодействовать с зарубежными партнерами на тему "технологий, которые трансформируют общества, экономики и безопасность". Среди них биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые информационные и передовые компьютерные технологии. Становлением офиса займется доктор Сет Сентер, который назначен на поста заместителя пока не назначенного спецпредставителя, добавили в госдепартаменте. "Госсекретарь (Энтони) Блинкен создал офис в рамках широкой модернизационной повестки, поскольку критически значимые и новейшие технологии, меняющие облик мира, сейчас являются составной частью американской внешней политики и дипломатии", - сказано в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221219/kitay-1839645611.html

https://ria.ru/20221202/gosdep-1836029526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, государственный департамент сша, технологии