https://ria.ru/20230103/gosdep-1842957223.html
В Госдепе заработал офис новейших технологий
В Госдепе заработал офис новейших технологий - РИА Новости, 03.01.2023
В Госдепе заработал офис новейших технологий
Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:52
2023-01-03T16:52
2023-01-03T17:16
в мире
сша
государственный департамент сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу критически значимых и новейших технологий. "Офис специального представителя по критически значимым и новейшим технологиям начинает сегодня свою работу в госдепартаменте", - сказано в пресс-релизе. Офис призван стать центром координации внешней политики в этой сфере и будет взаимодействовать с зарубежными партнерами на тему "технологий, которые трансформируют общества, экономики и безопасность". Среди них биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые информационные и передовые компьютерные технологии. Становлением офиса займется доктор Сет Сентер, который назначен на поста заместителя пока не назначенного спецпредставителя, добавили в госдепартаменте. "Госсекретарь (Энтони) Блинкен создал офис в рамках широкой модернизационной повестки, поскольку критически значимые и новейшие технологии, меняющие облик мира, сейчас являются составной частью американской внешней политики и дипломатии", - сказано в пресс-релизе.
https://ria.ru/20221219/kitay-1839645611.html
https://ria.ru/20221202/gosdep-1836029526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, государственный департамент сша, технологии
В мире, США, Государственный департамент США, Технологии
16:52 03.01.2023 (обновлено: 17:16 03.01.2023)
В Госдепе заработал офис новейших технологий
В Госдепе заработал офис критически значимых и новейших технологий
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости.
Госдепартамент США объявил
о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу критически значимых и новейших технологий.
"Офис специального представителя по критически значимым и новейшим технологиям начинает сегодня свою работу в госдепартаменте", - сказано в пресс-релизе.
Офис призван стать центром координации внешней политики в этой сфере и будет взаимодействовать с зарубежными партнерами на тему "технологий, которые трансформируют общества, экономики и безопасность". Среди них биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые информационные и передовые компьютерные технологии.
Становлением офиса займется доктор Сет Сентер, который назначен на поста заместителя пока не назначенного спецпредставителя, добавили в госдепартаменте.
"Госсекретарь (Энтони) Блинкен создал офис в рамках широкой модернизационной повестки, поскольку критически значимые и новейшие технологии, меняющие облик мира, сейчас являются составной частью американской внешней политики и дипломатии", - сказано в пресс-релизе.