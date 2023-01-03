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В Госдепе заработал офис новейших технологий - РИА Новости, 03.01.2023
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В Госдепе заработал офис новейших технологий
В Госдепе заработал офис новейших технологий - РИА Новости, 03.01.2023
В Госдепе заработал офис новейших технологий
Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:52
2023-01-03T17:16
в мире
сша
государственный департамент сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу критически значимых и новейших технологий. "Офис специального представителя по критически значимым и новейшим технологиям начинает сегодня свою работу в госдепартаменте", - сказано в пресс-релизе. Офис призван стать центром координации внешней политики в этой сфере и будет взаимодействовать с зарубежными партнерами на тему "технологий, которые трансформируют общества, экономики и безопасность". Среди них биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые информационные и передовые компьютерные технологии. Становлением офиса займется доктор Сет Сентер, который назначен на поста заместителя пока не назначенного спецпредставителя, добавили в госдепартаменте. "Госсекретарь (Энтони) Блинкен создал офис в рамках широкой модернизационной повестки, поскольку критически значимые и новейшие технологии, меняющие облик мира, сейчас являются составной частью американской внешней политики и дипломатии", - сказано в пресс-релизе.
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в мире, сша, государственный департамент сша, технологии
В мире, США, Государственный департамент США, Технологии
16:52 03.01.2023 (обновлено: 17:16 03.01.2023)
 
В Госдепе заработал офис новейших технологий

В Госдепе заработал офис критически значимых и новейших технологий

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США объявил о начале работы структурного подразделения, которое будет курировать выработку внешней политики и ведение дипломатии по поводу критически значимых и новейших технологий.
"Офис специального представителя по критически значимым и новейшим технологиям начинает сегодня свою работу в госдепартаменте", - сказано в пресс-релизе.
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Офис призван стать центром координации внешней политики в этой сфере и будет взаимодействовать с зарубежными партнерами на тему "технологий, которые трансформируют общества, экономики и безопасность". Среди них биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые информационные и передовые компьютерные технологии.
Становлением офиса займется доктор Сет Сентер, который назначен на поста заместителя пока не назначенного спецпредставителя, добавили в госдепартаменте.
"Госсекретарь (Энтони) Блинкен создал офис в рамках широкой модернизационной повестки, поскольку критически значимые и новейшие технологии, меняющие облик мира, сейчас являются составной частью американской внешней политики и дипломатии", - сказано в пресс-релизе.
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