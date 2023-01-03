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На Украине снизилось потребление электроэнергии - РИА Новости, 03.01.2023
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https://ria.ru/20230103/elektroenergiya-1842932181.html
На Украине снизилось потребление электроэнергии
На Украине снизилось потребление электроэнергии - РИА Новости, 03.01.2023
На Украине снизилось потребление электроэнергии
На Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:13
2023-01-03T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 11.00 (12.00 мск- ред.) 3 января благодаря теплой погоде потребление на Украине снизилось. Электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки... В то же время вечером прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток для обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также в сообщении говорится, что на востоке и юге Украины зафиксированы повреждения в распределительных сетях. Ранее в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК сообщили, что в Киеве во вторник действуют экстренные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230103/kiev-1842905100.html
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в мире, украина, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДТЭК, Укрэнерго
13:13 03.01.2023
 
На Украине снизилось потребление электроэнергии

"Укрэнерго": на Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск- ред.) 3 января благодаря теплой погоде потребление на Украине снизилось. Электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки... В то же время вечером прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток для обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
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Также в сообщении говорится, что на востоке и юге Украины зафиксированы повреждения в распределительных сетях.
Ранее в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК сообщили, что в Киеве во вторник действуют экстренные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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