https://ria.ru/20230103/dtp-1842920713.html
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:02
2023-01-03T12:02
2023-01-03T12:02
происшествия
красноярский край
нижнеингашский район
volvo ab
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 3 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель фуры госпитализирован, сообщает краевой главк ГУМВД. По его данным, авария произошла днем в Нижнеингашском районе на 1138 километре автодороги Р-255 "Сибирь". "Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. В настоящее время движение транспортных средств организовано реверсивно по одной полосе.
https://ria.ru/20230102/dtp-1842814958.html
https://ria.ru/20230103/dtp-1842912498.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, нижнеингашский район, volvo ab, toyota corolla
Происшествия, Красноярский край, Нижнеингашский район, Volvo AB, Toyota Corolla
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
При столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноярском крае погибли четыре человека