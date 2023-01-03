https://ria.ru/20230103/dtp-1842920713.html

В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека

В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023

В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека

Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:02

2023-01-03T12:02

2023-01-03T12:02

происшествия

красноярский край

нижнеингашский район

volvo ab

toyota corolla

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КРАСНОЯРСК, 3 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель фуры госпитализирован, сообщает краевой главк ГУМВД. По его данным, авария произошла днем в Нижнеингашском районе на 1138 километре автодороги Р-255 "Сибирь". "Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. В настоящее время движение транспортных средств организовано реверсивно по одной полосе.

https://ria.ru/20230102/dtp-1842814958.html

https://ria.ru/20230103/dtp-1842912498.html

красноярский край

нижнеингашский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, нижнеингашский район, volvo ab, toyota corolla