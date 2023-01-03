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В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023
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В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:02
2023-01-03T12:02
происшествия
красноярский край
нижнеингашский район
volvo ab
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 3 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель фуры госпитализирован, сообщает краевой главк ГУМВД. По его данным, авария произошла днем в Нижнеингашском районе на 1138 километре автодороги Р-255 "Сибирь". "Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. В настоящее время движение транспортных средств организовано реверсивно по одной полосе.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, нижнеингашский район, volvo ab, toyota corolla
Происшествия, Красноярский край, Нижнеингашский район, Volvo AB, Toyota Corolla
12:02 03.01.2023
 
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека

При столкновении фуры и легкового автомобиля в Красноярском крае погибли четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль Volvo и легковая Toyota столкнулись на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, в результате четыре человека погибли, водитель фуры госпитализирован, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, авария произошла днем в Нижнеингашском районе на 1138 километре автодороги Р-255 "Сибирь".
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"Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение транспортных средств организовано реверсивно по одной полосе.
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ПроисшествияКрасноярский крайНижнеингашский районVolvo ABToyota Corolla
 
 
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