https://ria.ru/20230103/donetsk-1842885433.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T00:03

2023-01-03T00:03

2023-01-03T00:03

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже представительство изменило время обстрела. По данным ведомства, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 20.40 мск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/postradavshie-1842881259.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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