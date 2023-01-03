Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Позже представительство изменило время обстрела. По данным ведомства, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 20.40 мск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.