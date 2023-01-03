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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donetsk-1842885433.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T00:03
2023-01-03T00:03
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже представительство изменило время обстрела. По данным ведомства, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 20.40 мск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/postradavshie-1842881259.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
00:03 03.01.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Позже представительство изменило время обстрела. По данным ведомства, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 20.40 мск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 22:42Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка пострадали два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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