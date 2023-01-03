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При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donbass-1842961980.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 03.01.2023
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:26
2023-01-03T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230103/kremennaya-1842931330.html
донецкая народная республика
украина
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Дарья Буймова
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происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
17:26 03.01.2023
 
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
В Кременной мирная жительница погибла при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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