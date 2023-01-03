https://ria.ru/20230103/donbass-1842961980.html

При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 03.01.2023

При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T17:26

2023-01-03T17:26

2023-01-03T17:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230103/kremennaya-1842931330.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина