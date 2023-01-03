https://ria.ru/20230103/donbass-1842961980.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 03.01.2023
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T17:26
2023-01-03T17:26
2023-01-03T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Женщина погибла во вторник в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230103/kremennaya-1842931330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла мирная жительница