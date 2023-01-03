Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donbass-1842928153.html
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов - РИА Новости, 03.01.2023
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов
Украинские войска с начала эскалации конфликта 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной республики почти 18 тысяч снарядов "натовского"... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:43
2023-01-03T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
киев
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826758574_127:0:2744:1472_1920x0_80_0_0_0281d8d2b93aea7d2c4a01629fdf0c8e.jpg
ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала эскалации конфликта 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной республики почти 18 тысяч снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 165 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 320 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14372 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14041. Всего противником выпущено 93594 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 165 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 12389 ракет РСЗО (122 мм), а также 17950 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. За этот период, по официальным данным ведомства, погибли 4405 мирных жителя, из них – 132 ребенка, ранены 3983 человека, в том числе 249 детей. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/obstrel-1842864561.html
https://ria.ru/20230102/naemniki-1842850141.html
донецкая народная республика
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826758574_454:0:2417:1472_1920x0_80_0_0_8dd568c5792520e80fdee07786854724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сша, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Киев, НАТО, СЦКК
12:43 03.01.2023
 
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов

СЦКК: ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала эскалации конфликта 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной республики почти 18 тысяч снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 165 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 320 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14372 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14041. Всего противником выпущено 93594 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 165 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 12389 ракет РСЗО (122 мм), а также 17950 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 18:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Минеральное в ДНР
За этот период, по официальным данным ведомства, погибли 4405 мирных жителя, из них – 132 ребенка, ранены 3983 человека, в том числе 249 детей.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 16:21Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАКиевНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала