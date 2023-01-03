ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов
СЦКК: ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала эскалации конфликта 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной республики почти 18 тысяч снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 165 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 320 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14372 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14041. Всего противником выпущено 93594 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 165 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 12389 ракет РСЗО (122 мм), а также 17950 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
За этот период, по официальным данным ведомства, погибли 4405 мирных жителя, из них – 132 ребенка, ранены 3983 человека, в том числе 249 детей.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.