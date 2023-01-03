https://ria.ru/20230103/donbass-1842928153.html

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов - РИА Новости, 03.01.2023

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР 18 тысяч натовских снарядов

Украинские войска с начала эскалации конфликта 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной республики почти 18 тысяч снарядов "натовского"... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:43

2023-01-03T12:43

2023-01-03T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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киев

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала эскалации конфликта 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной республики почти 18 тысяч снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 165 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 320 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14372 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14041. Всего противником выпущено 93594 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 165 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 12389 ракет РСЗО (122 мм), а также 17950 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. За этот период, по официальным данным ведомства, погибли 4405 мирных жителя, из них – 132 ребенка, ранены 3983 человека, в том числе 249 детей. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/obstrel-1842864561.html

https://ria.ru/20230102/naemniki-1842850141.html

донецкая народная республика

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сша, киев, нато, сцкк